Nuori susi jäi auton alle Tenholassa

Nuori susi jäi auton alle kantatie 52:lla Tenholassa torstain vastaisena yönä. Kuollut susi näyttää kuvan perusteella Varsinais-Suomen vs. riistapäällikön Jörgen Hermanssonin mukaan pennulta.

– Se on myös hyväkuntoisen näköinen, hän arvioi.

Susi on todennäköisesti Salon ja Raaseporin laumasta.

Kuollut eläin menee Eviralle tutkittavaksi. Asiasta kertoi ensin Ylen ruotsinkieliset uutiset.