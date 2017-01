Joukkoliikenteen pitää toimia

|

Salossa on mietitty uudestaan kaupungin sisäisen joukkoliikenteen pelisääntöjä. Siirtyminen markkinaehtoiseen malliin on osoittautunut ongelmalliseksi.

Karvaita kokemuksia saatiin viime kesältä, kun koululaiskuljetusten päättyminen käytännössä pysäytti taajamien ja ydinkeskustan väliset bussit lähes kokonaan. Moni työmatkalainen joutui miettimään kyytinsä uusiksi.

Ensi kesänä tätä ongelmaa ei enää pitäisi olla, kun paikallisvuoroja järjestellään uudestaan.

Markkinaehtoinen liikenne on osoittautunut kaupungille kalliiksi. Lopetettuja linja-autovuoroja on jouduttu paikkaamaan ostopalveluilla, kun liikennöitsijät ovat lakkauttaneet kannattamattomia vuoroja. Kaupunkisuunnittelulautakunnassa lasketaan, että markkinaehtoisesta liikenteestä luopuminen säästää kaupungille jopa satoja tuhansia euroja vuodessa.

Joukkoliikenne toimii markkinavoimien ehdoilla hienosti, kun matkustajia on paljon. Kysynnän ja tarjonnan lait säätelevät hintatason ja vuorotiheyden. Pienillä matkustajamäärillä vapaa liikenne ei toimi.

Matkustajien puute on Salon paikallisvuorojen järjestämisen suurin ongelma. Keskustan ja muiden taajamien välillä kulkeviin busseihin nousee pahimmillaan vain muutamia matkustajia.

Vaikka käyttäjiä on vähän, pitää sisäisen joukkoliikenteen toimia. Elinvoimaisen kaupungin perusedellytys on, että sisäiset kulkuyhteydet mahdollistavat sujuvan työssäkäymisen ja asiointiliikenteen kaupungin eri osien välillä.

Vuoroja pitää olla tarpeeksi paljon, eikä bussikyytien hinta saa nousta liian korkeaksi. Yhtälön toteuttaminen ei ole ihan helppoa, mutta siihen pitää tähdätä.

Salo aikoo irtisanoa sopimukset tuetuista matkalipuista ensi kesänä. Näin syntyvät säästöt käytetään kaupungin sisäiseen joukkoliikenteeseen.

Päätös lyö korville Salon ulkopuolella töissä käyviä, vaikka tavoite sinänsä on oikea. Vaikean työllisyystilanteen vuoksi moni salolainen käy töissä esimerkiksi Turussa, ja kaupungin tukema bussilippu on keventänyt matkakustannuksia.

Opiskelijat saavat matkatukea edelleen Kelalta, mutta työssäkävijät joutuvat maksamaan matkansa itse. Toivottavasti liikennöitsijä löytää SaTuSa -lipun tilalle korvaavan matkalipun, joka jatkossakin mahdollistaa kohtuuhintaisen työssäkäymisen Turussa.