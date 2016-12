Riistaneuvosto haluaa jatkaa suden metsästystä

|

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto pitää tärkeänä susien metsästyksen jatkamista. Viime talvena sekä maakunnan rajan susilaumoista, että keskisistä laumoista kaadettiin susia. Neuvoston mukaan pyynnillä saavutettiin tavoiteltua arkuuden lisäämistä ja pihakäyntien vähenemistä, sekä koetaan lisätyn sosiaalista sietokykyä.

– Nyt neljättä talvea vapaaehtoisvoimin koottava susien DNA-ulostekeräys on tuonut kiistatonta tietoa susien määrästä ja liikkeistä. Keräysaktiivisuus on osoitus yhteistyöstä ja osa alueen susitilanteen hallinnassa oloa, neuvoston tiedotteessa todetaan.

Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnos susien metsästämiseksi tulevana talvena on parhaillaan lausuntokierroksella.

Varsinais-Suomessa pyritään tulevana talvena toteuttamaan viime vuonna sopivien lumiolosuhteiden puutteessa toteuttamatta jäänyt ilvespentueiden erillislaskenta. Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan maakunnan ilvespentueiden määrän oletetaan olevan 31–34 kappaletta. Laskennalla haetaan tarkempaa tietoa pentueiden määrästä ja ilveskannan koosta. Edellisen kerran vastaava laskenta suoritettiin tammikuussa 2013 yhdessä Luonnonvarakeskuksen, Suomen riistakeskuksen ja vapaaehtoisten metsästäjien sekä muiden luontoharrastajien yhteistyönä.

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto ja Suomen riistakeskus Varsinais-Suomi toivovat maakunnan metsästäjiltä laajaa osallistumista laskentaan.