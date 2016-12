Aitajuoksija Nooralotta Nezirin vedot ovat entistä kovempia

|

Aitajuoksija Nooralotta Nezirin juoksuvedot ovat lyhentyneet ja samalla koventuneet alkaneen harjoituskauden aikana. Harjoitusten uusi painotus osoittaa hänen siirtyneen urallaan uudelle tasolle. Tähän asti hän on harjoitellut päästäkseen arvokisoihin ja nyt menestyäkseen niissä.

– Kovia vetoja on lisätty, jotta arvokisojen toinen ja kolmas juoksu sujuisivat paremmin. Samalla perussuorituksen taso pitää saada sellaiseksi, etten tarvitse erissä mitään superonnistumista, Neziri suunnittelee uransa seuraavaa harppausta.

Muutos on tuntuva.

– Ennen esimerkiksi tykkäsin 200 metrin vedoista. Nyt ne tehdään niin rankkoina, ettei se enää kuulu ihan mieluisimpiin harjoituksiin. Toisaalta mielekkäin harjoitus on se, joka tuntuu parhaiten edistävän lajisuoritusta.

Hallikauden jälkeen päätavoite EM-kisoissa

Neziri sai viime kesänä juoksunsa uuteen muotoon ja kohensi Suomen ennätyksensä aikaan 12,81. Hän jäi silti välieriin sekä Amsterdamin EM-kisoissa että Rion olympialaisissa.

– Nykytasollani harjoittelu on aika arvokisaorientoitunutta. Sen takia viime kaudesta jäi vähän kaksijakoiset tunnelmat. Kehityin, mutta arvokisasuorituksiin jäi parantamisen varaa.

Riossa Nezirin puhti riitti vain yhteen juoksuun EM-kisojen jälkeisen sairastelun takia.

– Sairastuminen ja antibioottikuuri verottivat voimia, ja sen päälle tulivat vielä olympiamatkaa varten otetut rokotukset, aikaero ja matkustelu. Pari päivää ennen olympiastartteja kilpaileminen tuntui ihan mahdottomalta, Neziri muistelee ongelmien kasautumista arvokisojen välissä.

– Välieräjuoksuun vaikutti myös se, että henkinen lataus alkuerään oli niin kova. Perussuoritus pitää senkin takia saada 12,80-12,90:n tasolle.

Neziri käynnistelee tammikuussa hallikauttaan ehkä sileällä 60-metrisellä. Ensimmäisen aitakilvan hän juoksee mahdollisesti 17. tammikuuta Tampereella, mutta viimeistään 1. helmikuuta Düsseldorfissa. Toisen kansainvälisen kilpailun hän juoksee Karlsruhessa ennen hallimaaottelua Ruotsia vastaan.

Hallikauden päätavoite on SM-hallien jälkeen EM-kisoissa maaliskuun alussa. Belgradin EM-kisoissa Neziri koettelee kestävyyttään kolmessa startissa saman päivän aikana.

STT

