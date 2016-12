Ajokeli huono osassa maata – useilla merialueilla tuulee kovaa

|

Suomen pohjoisosassa on tänään monin paikoin huono ajokeli, tiedottaa Ilmatieteen laitos. Lumi- ja räntäsade heikentävät tiesäätä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä Lapissa lukuun ottamatta Utsjoen ja Inarin kuntia.

Useille Suomen merialueille on puolestaan annettu täksi päiväksi kovan tuulen varoitus. Normaalia tuuli on vain Pohjanlahden osassa, joka sijaitsee Selkämereltä pohjoiseen.

Liikenne maanteillä on ollut joulupäivänä perinteisesti melko vähäistä. Paluuliikenteen vilkkain päivä on yleensä tapaninpäivä.

