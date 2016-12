Aleppossa juhlittiin kaupungin valtausta

|

Tuhannet Länsi-Aleppon asukkaat ovat juhlineet kaupungin valtaamista sen jälkeen kun viimeiset kapinalliset lähtivät sieltä eilen. Kaupungin länsiosa on ollut koko sisällissodan ajan hallituksen joukkojen hallussa. Kapinallisten raketti- ja kranaattituli on vaatinut runsaasti uhreja.

– Olemme odottaneet viisi vuotta tätä. Olemme kärsineet kapinallisten tulituksesta, vesikatkoista, sähkökatkoista, kertasi itkevä Rana al-Salem, 29.

Osa juhlijoista kantoi presidentti Bashar al-Assadin kuvia tai heilutti Venäjän ja Syyrian lippuja.

– Ilomme on suunnaton. Elämä palasi Aleppoon tänään, sanoi puolestaan lakimies Omar Halli.

– Jumala, Syyria ja Bashad: siinä kaikki mitä tarvitsemme. Sielumme, veremme, uhraamme kaiken Syyrialle, huusivat väkijoukot.

Itä-Aleppo saatiin evakuoitua viime yönä. Viikon kestäneessä operaatiossa Alepposta kuljetettiin pois noin 34 000 ihmistä. Evakuoituihin lukeutui 4 000 kapinallisten taistelijaa.

Al-Assadin suurin voitto

Syyrian hallituksen armeija ilmoitti eilen, että se on saanut hallintaansa koko Aleppon. Kaupungin valtausta pidetään Assadin toistaiseksi suurimpana voittona pian kuusi vuotta jatkuneessa sisällissodassa.

Assadin tukijan Venäjän ilmavoimat olivat merkittävästi mukana Aleppon valtauksessa. Mediatietojen mukaan myös maahyökkäystä oli avustamassa Venäjän erikoisjoukkoja.

Syyrian kapinallisten edustaja Jasser al-Yussef myönsi, että Aleppon menetys oli suuri isku taistelulle presidentti Assadin hallintoa vastaan.

– Poliittisella tasolla tämä on iso menetys, Nureddin al-Zinki -ryhmittymää edustava Yussef tunnusti.

Punainen Risti: Aleppon evakuointi valmis

Aleppon evakuoinnin päättymisestä tiedotti aiemmin Punaisen Ristin kansanvälinen komitea ICRC. Viikon kestäneessä operaatiossa Alepposta kuljetettiin pois noin 34 000 ihmistä. Evakuoituihin lukeutui 4 000 kapinallisten taistelijaa.

– Kaikki pois halunneet siviilit on evakuoitu, samoin haavoittuneet ja (kapinallisten) taistelijat, kertoi ICRC:n edustaja Krista Armstrong.

Viimeisiä tuhansia ihmisiä kuljetettiin torstaina pois kaupungista busseilla sekä tuhansilla yksityisautoilla. Evakuointia haittasi seudun runsas lumentulo, minkä lisäksi busseja vastaan tehtiin terrori-iskuja.

Punaisen Ristin kanssa Aleppon väestön pois siirtämistä järjesti Syyrian Punainen Puolikuu.

Syyrian sisällissodassa on kuollut tähän mennessä arviolta 310 000 ihmistä. Lisäksi kriisi on aiheuttanut suuren pakolaisvirran maan sisällä ja ulkomaille.

STT

