Anglikaanisen kirkon johtaja: Maailman arvot ovat väärässä järjestyksessä

Anglikaanisen kirkon johtaja, Canterburyn arkkipiispa Justin Welby moittii tänään pidettävässä joulupäivän saarnassaan maailmaa arvojen asettamisesta nurinkuriseen järjestykseen.

Welbyn mukaan talouskasvu sekä tekniikan ja kommunikaatiovälineiden kehittyminen ei ole onnistunut tuomaan maailmaan oikeudenmukaisuutta. Arkkipiispan mukaan se on merkki siitä, etteivät arvot ole kohdallaan.

Welbyn mukaan kulunut vuosi on herättänyt ihmisissä myös paljon epävarmuuksia ja pelkoa.

Welbyn on määrä pitää joulusaarna Canterburyn katedraalissa Britanniassa. Anglikaanisella kirkolla on 85 miljoonaa jäsentä ympäri maailmaa.

STT

