|

Joulu on kaupallekin arvokas juhla, sananmukaisesti. Kun vuosi paloitellaan myynnin perusteella erilaisiin sesonkeihin, joulun aika on niistä kaupalle arvokkain.

Nyt on ensimmäinen joulu, jolloin ovat käytössä vapaat aukioloajat. Pian tulee täyteen ensimmäinen vapaiden aukiolojen kokonainen vuosi, jolloin kauppa on saanut itse päättää, milloin se pitää ovensa kiinni, milloin auki.

Kaupan piirissä lasketaan, että lopputulos vapaista aukioloista on kokonaisuudessaan positiivinen. Kokonaismyynti on hivenen noussut, ja siinä vapaiden aukiolojen arvioidaan olevan yksi osatekijä. Joulun alla arvio oli se, että tästä vuodesta tulee myös hivenen viime vuotta positiivisempi.

Kaupan sisällä kokemukset eivät ole ihan yhteneväiset. Vanhat rajoitukset antoivat elintilaa pienille kaupoille. Niille ja kioskikaupalle muutos on ollut haitaksi. Hyöty on valunut isoille liikkeille. Tämä on luonnollisesti tuntunut arjessa siellä, missä isoja liikkeitä ei ole.

Asiakkailta saatu palaute on Kaupan liiton mukaan ollut selkeästi positiivista.

Vapaiden aukiolojen mahdollisuutta hyödynnetään myös jouluna. Käytännöt ovat kuitenkin vaihtelevia myös kaupan ketjujen sisällä.

Jouluaattona päivittäistavarakauppoja pidetään monin paikoin auki muutama tunti aiempaa pidempään.

Joulupäivä sen sijaan on yleisesti rauhoitettu, ja kaupat pitävät ovensa kiinni, mutta ei kokonaan. Sekä Keskolla että S-ryhmällä ja joillakin muillakin on marketteja joulupäivänäkin auki.

Vuosi vapaita aukioloja ja ensimmäinen joulusesonki ovat kaupalle tietynlaista koeaikaa. Kokemuksia tulevaa varten haetaan varsinkin niistä liikkeistä, jotka joulupäivänä nyt ovat auki. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkailla on suora vaikuttamisen mahdollisuus tuleviin aukioloaikoihin.

Vanhat asenteet pyhien rauhoittamisesta kaupankäynniltä eivät entiseen tapaan enää päde. Joulupäivä luultavasti on nyt se päivä vuodessa, jolloin kynnys kauppa-asioinnille on kaikkein korkein.

Pyhät jatkuvat tapaninpäivään saakka, mutta kaupassa se on jo melkein kuin arki.