Kalaa, olutta, maitoa, glögiä ja muita viime hetken ostoksia. Niitä ihmiset lappaavat kärryihinsä Helsingin Ruoholahden K-citymarketissa, joka on jouluaattona auki kello kuuteen asti. Kuluva vuosi on ollut ensimmäinen, kun kaupat ovat saaneet olla vapaasti auki. Ennen sitä laki velvoitti kauppoja sulkemaan jouluaattoisin ovensa puoliltapäivin.

S-ryhmä ja Kesko kertovatkin venyttävänsä jouluaattona aukioloaikojaan myöhemmälle iltapäivään.

Aattona S-ryhmän kaupat ovat enimmäkseen auki, mutta joulupäivänä suuri osa ketjun kaupoista on suljettu. Keskon K-supermarketeista noin puolet on auki ja Citymarketeista vajaa kolmannes, Keskosta kerrotaan.

Ruoholahden K-citymarketin myyjä Taru Salmi vertaa tämän vuoden jouluaaton asiakasvirtoja tavalliseen arki-iltaan.

– Asiakkaita on ollut enemmän kuin aiempina jouluaattoina, mutta ruuhkaa ei ole ollut missään vaiheessa, Salmi sanoo.

Salmen mukaan liikenne on ollut tänä vuonna lisäksi tasaisempaa. Ennen aaton ruuhkapiikit ajoittuivat kahdentoista tienoille, nyt suurimmat ihmismäärät olivat kaupassa kello 11-13.

Hän kertoo, että asiakkaat ovat tienneet, että kaupassa voi tehdä ostoksia tänä jouluna vielä myöhempään.

– Vain muutama turisti kysyi, moneen asti olemme auki.

Kauppias Tero Huhtala kuvailee, että ihmiset ovat tänä jouluaattona tulleet kauppaan rauhallisempina kuin aiemmin, sillä kaupasta ei ole niin kiire pois.

Espoolainen Christina Harmia kuvailee olleensa ”supertyytyväinen”, kun huomasi Ruoholahden K-citymarketin olevan auki kello kuuteen. Hänellä on kärry täynnä jouluherkkuja, joista on tarkoitus valmistaa joulupäivän lounas.

– Blinejä, lohisekoitusta, pateeta, erilaisia liharuokia ja muuta pientä hyvää aiomme syödä, hän sanoo.

Myös Anne Hakakoski tuli täydentämään jouluruokavarastoja vielä aattona. Hän kertoo olevansa erityisen tyytyväinen siihen, että kauppa on auki vielä joulupäivänäkin.

– Jos jollakin meidän viidestä vieraastamme tulee mielitekoja, voimme käydä ne täältä helposti hakemassa.

