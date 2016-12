Berliinin rekkaiskussa loukkaantui myös Suomen kansalainen – Bild: Neljä iskusta epäiltyyn liittyvää otettu kiinni

|

Berliinin maanantaisessa rekkaiskussa loukkaantui myös yksi Suomen kansalainen, kerrotaan Suomen Berliinin-suurlähetystöstä.

Lähetystöneuvos Saija Nurminen kertoo STT:lle, että Suomen ulkoministeriö on ollut yhteydessä loukkaantuneeseen. Asiasta uutisoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Saksassa on otettu kiinni neljä ihmistä, jotka ovat olleet tekemisissä 24-vuotiaan tunisialaisen Anis Amrin kanssa, kertoo Saksan syyttäjäviranomainen saksalaislehti Bildin mukaan.

Viranomaiset etsivät Amria, sillä häntä epäillään osallisuudesta iskuun. Amrin turvapaikkahakemusta koskevia papereita löytyi iskussa käytetystä rekasta.

Saksalaismedian mukaan tutkijat ovat löytänee rekan ovesta myös sormenjälkiä, jotka kuuluvat Amrille.

Viranomaiset ovat luvanneet sadantuhannen euron palkkion Amrin pidättämiseen johtavista tiedoista. Miehen on varoitettu voivan olla väkivaltainen ja aseistettu.

Rekkaiskussa Berliinin joulumarkkinoille kuoli maanantaina 12 ja loukkaantui 48 ihmistä.

Isku tapahtui Berliinin Breitscheidplatzin aukiolla. Berliinin poliisi kertoi torstain vastaisena yönä Twitterissä, että rikospaikkatutkinta aukiolla on saatu valmiiksi ja aukio on jälleen avoinna yleisölle.

NYT: Epäilty etsi tietoa räjähteiden valmistamisesta

Saksalaiset viranomaiset kertoivat eilen, että Amri oli ollut viranomaisten tutkinnan kohteena jo aiemmin. Nordrhein-Westfalenin sisäministeri Ralf Jäger sanoi, että hänen epäiltiin valmistelevan vakavaa väkivallantekoa valtiota vastaan. Jäger sanoi myös, että miehellä tiedetään olevan yhteyksiä radikaaleihin islamisteihin.

Sanomalehti New York Times uutisoi, että amerikkalaisviranomaisten mukaan Amri oli etsinyt internetissä tietoa räjähteiden valmistamisesta. Nimettöminä pysytelleiden viranomaisten mukaan hän oli myös ollut ainakin kerran yhteydessä äärijärjestö Isisiin.

http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005017312.html

http://www.bild.de/home/2016/newsticker/fahndung-nach-anis-amri-live-artikel-49442286.bild.html

https://twitter.com/PolizeiBerlin_E

http://www.nytimes.com/2016/12/21/world/europe/attack-sets-off-hunt-for-tunisian-who-had-slipped-germanys-grasp.html?ref=europe

STT

Kuvat: