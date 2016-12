Berliinin rekkaiskusta epäilty edelleen vapaalla jalalla

|

Berliinin maanantaisesta rekkaiskusta epäillyn tunisialaismiehen etsintä jatkuu edelleen. Iskusta epäillään 24-vuotiasta Anis Amria, joka on pidätysmääräyksen mukaan käyttänyt myös useita muita nimiä.

Viranomaiset ovat luvanneet sadantuhannen euron palkkion Amrin pidättämiseen johtavista tiedoista. Miehen on varoitettu voivan olla väkivaltainen ja aseistettu.

Miehen jäljille päästiin, kun tämän turvapaikkahakemusta koskevia papereita löytyi rekasta.

Saksalaiset viranomaiset kertoivat eilen, että Amri oli ollut viranomaisten tutkinnan kohteena jo aiemmin. Nordrhein-Westfalenin sisäministeri Ralf Jäger sanoi, että hänen epäiltiin valmistelevan vakavaa väkivallantekoa valtiota vastaan. Jäger sanoi myös, että miehellä tiedetään olevan yhteyksiä radikaaleihin islamisteihin.

Sanomalehti New York Times uutisoi, että amerikkalaisviranomaisten mukaan Amri oli etsinyt internetissä tietoa räjähteiden valmistamisesta. Anonyymisti puhuneiden viranomaisten mukaan hän oli myös ollut ainakin kerran yhteydessä äärijärjestö Isisiin.

Rekkaiskussa Berliinin joulumarkkinoille kuoli 12 ja loukkaantui 48 ihmistä.

Isku tapahtui Berliinin Breitscheidplatzin aukiolla. Berliinin poliisi kertoi torstain vastaisena yönä Twitterissä, että rikospaikkatutkinta aukiolla on saatu valmiiksi ja aukio on jälleen avoinna yleisölle.

STT

