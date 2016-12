Bluesin ahdinko avasi ovia monille – Vaakanainen käytti tilaisuuden hyväkseen

|

Jääkiekkopuolustaja Urho Vaakanainen täyttää vuoden 2017 ensimmäisenä päivänä 18 vuotta. Hän on yksi Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueen nuorimmista pelaajista, mutta silti jo kokeneempi kuin moni muu.

Viime kaudella Vaakanainen sai ison roolin henkitoreissaan kituneen Espoon Bluesin alakerrassa. Joukkue tyhjeni talousvaikeuksien vuoksi nimimiehistä, ja Vaakanainen oli yksi niistä junioreista, jotka saivat peliaikaa Liigan joukkueessa.

Vaakanainen kiitti vastuusta, pelasi hyvän kauden ja otti kauden jälkeen askeleen eteenpäin siirtymällä JYPin riveihin.

– Viime kaudella en vielä uskonut saavani niin paljon peliaikaa Liigassa kuin mitä sain. Tietysti Bluesin tilanne vaikutti asiaan, mutta sain arvokasta oppia Liigassa pelaamisesta, viime kaudella alle 18-vuotiaiden MM-kultaa saavuttanut Vaakanainen tuumii.

– Olen sopeutunut hyvin uuteen kaupunkiin, koska Jyväskylä muistuttaa paljon kotikaupunkiani Joensuuta. Henkilökohtaisesti kausi on mennyt hyvin.

Bluesin raunioilta moni nuori pelaaja siirtyi Pohjois-Amerikan sarjoihin. Vaakanaiselle tämä ei kuitenkaan ollut vaihtoehto.

– Ikinä eivät ole olleet mielessä Pohjois-Amerikan junnuliigat, koska Suomessa olen pelannut hyvissä joukkueissa ja saanut vastuuta.

– Liigassa pelitahti on kova, mutta Pohjois-Amerikassa kovan pelitahdin lisäksi olisi myös pidemmät pelimatkat. Suomessa pystyy harjoittelemaan laadukkaasti, vaikka pelataan paljon.

Omalla pelaajapolullaan Joensuun Jokipojista Espoon Bluesin kautta Jyväskylän JYPiin kiertänyt puolustaja pääsi jo vuosi sitten alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueen MM-leiriryhmään, mutta tuolloin kisapaikka jäi ottamatta.

– Totta kai se oli pettymys, mutta täytin kisojen aikaan vasta 17 vuotta. Tiesin, että monet arvokilpailut ovat vielä edessä, Vaakanainen pohtii vuosi myöhemmin.

STT

