Britannian puolustusministeriö kadottanut satoja tietokoneita

Britannian puolustusministeriö on kadottanut yli 700 läppäriä ja tietokonetta puolentoista vuoden aikana. Paikallismedian julkaisemien tilastojen mukaan yhteensä 759 läppäriä ja tietokonetta katosi ja 32 varastettiin vuoden 2015 toukokuun ja vuoden 2016 lokakuun välisenä aikana. Lisäksi useita cd- ja dvd-levyjä sekä muistitikkuja on kadonnut.

Puolustusministeriön mukaan turvallisuus on erittäin tärkeää ja kaikki tapaukset tutkitaan tarkkaan.

Kaikkiaan ainakin 1 000 Britannian hallituksen läppäriä, tietokonetta tai muistitikkua on ilmoitettu kadonneeksi tai varastetuksi sitten vuoden 2015 toukokuun.

STT

