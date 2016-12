Brittien äitiyspakkauksen saa avuntarvitsija – mallia otettu Suomesta

|

Sheffieldiläisen kirkon alakerrassa näyttää joulupukin lahjapakkaamolta. Baby Basics -järjestön toimiston lattialla on sellofaaniin käärittyjä korimaisia vauvansänkyjä täynnä vauvantarvikkeita, pöytä puolestaan notkuu joulupaketteja. Tonttujen sijaan lahjojen seassa hääräävät vapaaehtoiset.

– Joulu täyttää varastot. Ihmiset tuovat lahjoituksia erityisesti joulun alla, sanoo Hannah Peck tavarapaljouden keskellä.

Peck on yksi vuonna 2009 toimintansa aloittaneen Baby Basicsin perustajista. Joulupaketit ovat ekstrapuuhaa; järjestön tärkein tehtävä on koota ja jakaa sisällöltään suomalaista äitiyspakkausta muistuttavia lastentarvikepaketteja.

Pakettipyynnöt tulevat esimerkiksi sosiaalityöntekijöiltä ja terveydenhoitajilta. Baby Basics koostaa paketit lahjoituksista sekä järjestön hankkimista tuotteista mutta ei tapaa avunsaajia.

– Me emme kysele tai tuomitse. Jos kätilö kokee, että perhe tarvitsee apua, luotamme siihen, Peck selittää.

Hitti alkoi nettijutusta

Britannia – ja samalla koko maailma – sai tietää Suomen äitiyspakkauksista kesällä 2013, kun BBC selitti jutussaan suomalaisvauvojen nukkuvan pahvilaatikoissa. BBC:n mukaan juttu on tavoittanut yli 10 miljoonaa lukijaa.

Yksittäiset alueet Englannissa ovat aloittaneet äitiyspakkauskokeiluja. Esimerkiksi Pohjois-Englannin Haltonissa vanhemmille tarjotaan paitsi tavaroita, myös pääsy ”äitiyspakkausyliopiston” materiaaleihin, joista perheet voivat hakea apua ja tukea. Skotlannissa valtapuolue SNP on puolestaan ilmoittanut aloittavansa äitiyspakkausten jakamisen ensi vuonna.

Peck pitää Suomen järjestelmää erinomaisena. Hän muistuttaa, että jo turvallinen nukkumapaikka, kuten Suomen äitiyspakkauksen laatikko tai Baby Basicsin antama kori, on vastasyntyneelle erittäin tärkeä.

Peck ei kuitenkaan ole toiveikas, että äitiyspakkausajattelu valuisi Skotlannista etelään Lontoon päättäjiin. Baby Basics ja sen itsenäiset aluetoimistot toimivat ilman julkisia varoja. Yksityistä rahoitusta on sen verran, että järjestö pystyy maksamaan palkkaa kahdelle osa-aikaiselle työntekijälle, mutta suurelta osin toiminta on lahjoitusten ja vapaaehtoisten varassa.

– Varsinkin jo valmiiksi köyhät perheet ovat kärsineet leikkauksista ja sosiaalietuuksiin liittyvistä sanktioista. Vaikea kuvitella, että hallitus tässä tilanteessa innostuisi auttamaan.

”Viesti välittämisestä”

Manchesterin pohjoispuolella Buryssa Home-Start-perhetukijärjestön paikallisosastoa johtava Kate Brookes on uransa aikana nähnyt lapsiperheiden monet ongelmat. Hän soisi äitiyspakkauksen kaikille.

– Se olisi viesti välittämisestä. Nyt monet ajattelevat, että hallitus ei välitä tai ole kiinnostunut pienituloisista tai köyhistä, vaan antamisen sijaan on vain ottamassa, hän sanoo.

Home-Start kokoaa äitiyspakkauksen kaltaisia paketteja lahjoituksista ja antaa niitä perheille tarpeen mukaan. Varastossa on aina yksi paketti hätätilanteita varten.

Järjestön päätehtävä on kouluttaa ja koordinoida vapaaehtoisia, jotka tarjoavat eri syistä apua tarvitseville perheille tukea. Brookes huomauttaa, että äitiyspakkauksen symbolinen arvo voi olla merkittäviä, vaikka tavaralle ei olisi varsinaista tarvetta.

– Ennaltaehkäisy on aina tehokkain ja halvin vaihtoehto. Äitiyspakkaus on yksi tapa valmistautua vauvaan ja ymmärtää, että apua on tarjolla.

