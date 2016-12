Chilen rannikolle annettu tsunamivaroitus

|

Eteläisen Chilen rannikolle on annettu tsunamivaroitus maanjäristyksen vuoksi. Chilen viranomaiset ovat määränneet läheiset rannikkoseudut evakuoitaviksi.

Alustavan mittauksen mukaan järistyksen voimakkuus on 7,7. Sen keskus on yli 30 kilometrin syvyydessä Chiloen saarella runsaan 200 kilometrin päässä Puerto Monttin kaupungista. Saari on tunnettu kansallispuistoistaan.

Tsunamivaroituskeskuksen mukaan vaaralliset hyökyaallot ovat mahdollisia tuhannen kilometrin säteellä järistyskeskuksesta. BBC:n mukaan aallot voivat olla korkeimmillaan kolmemetrisiä.

Lähin asutuskeskus on Castro, jossa on noin 40 000 asukasta.

STT

