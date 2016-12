Deutsche Bank ja Credit Suisse maksavat Yhdysvalloissa miljardikorvaukset

|

Saksalainen Deutsche Bank ja sveitsiläinen Credit Suisse -pankki ilmoittavat sopineensa korvauksista Yhdysvaltojen oikeusministeriön kanssa. Korvaukset koskevat pankkien toimintaa asuntolainakriisissä. Deutschen sakot ja korvaukset ovat yhteensä 7,2 miljardia dollaria (6,9 miljardia euroa) ja Credit Suissen 5,3 miljardia (5,1 miljardia euroa). Osa maksuista on sakkoja, osa korvauksia kuluttajille.

Amerikkalaiset viranomaiset vaativat alun perin Deutschelta neljäätoista miljardia dollaria.

Molemmat pankit olivat osallisina asuntolainakriisissä, jossa heikkoja asuntolainoja paketoitiin uudelleen ja myytiin eteenpäin. Pankkien katsottiin johtaneen asiakkaitaan harhaan. Asuntolainasotku laukaisi maailmanlaajuisen finanssikriisin ja heilutti maailmantaloutta vakavasti.

Deutsche Bankin toimitusjohtaja John Cryan vakuutti syystalven kuluessa toistuvasti, että pankin korvaussumma Yhdysvalloille putoaisi selvästi alun perin vaaditusta.

Osake kärsinyt pahoin

Saksalaisen suurpankin osakkeen kurssi on kärsinyt pahoin Yhdysvaltain vaatimien korvausten aiheuttamasta epävarmuudesta. Poliitikot ja finanssimarkkinoiden toimijat ovat seuranneet tiiviisti pankin tilannetta, sillä Deutsche Bankia on pidetty suurimpana yksittäisenä riskikeskittymänä maailman pankkijärjestelmässä.

Nyt tehty sopimus ei vielä ratkaise Deutschen kaikkia ongelmia, sillä pankin toimintaa valuutta- ja jalometallimarkkinoilla tutkitaan edelleen. Deutsche on maksanut tähän mennessä jo yli yhdeksän miljardia dollaria sakkoina ja korvauksina vuoden 2008 jälkeen, laskee uutistoimisto Bloomberg.

Yhdysvaltojen oikeusministeriö ilmoitti eilen haastavansa brittipankki Barclaysin oikeuteen, kun sovintoneuvottelut korvauksista eivät tuottaneet tulosta.

STT

