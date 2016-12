DN: Ruotsista lennätetty synnyttäjiä Suomeen paikkapulan takia

|

Ruotsista on lennätetty synnyttäjiä Suomeen hoitopaikkapulan vuoksi, kertoo Dagens Nyheter. Joulukuun alun jälkeen yhteensä kolme pariskuntaa on lehden mukaan lähetetty Turkuun.

Ruotsissa syntyvyys nousee, kun taas Suomessa se laskee.

Turun yliopistollisen keskussairaalan lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri Liisa Lehtonen sanoi Dagens Nyheterille, että heiltä pyydettiin apua, ja vapaita tehohoitopaikkoja oli saatavilla.

Lehtosen mukaan Ruotsin resurssipula on krooninen, mutta ruotsalaisäitien synnytykset Suomessa ovat kuitenkin harvinaisia: niitä ei ole ollut moneen vuoteen.

Uppsalan yliopistollisen sairaalan neonatologian osastopäällikön Erik Normannin mukaan hoitopaikkapulan taustalla on syntyvyyden kasvun lisäksi pula vastasyntyneisiin erikoistuneista sairaanhoitajista sekä se, että keskoshoidon kehityksen vuoksi keskosille voidaan antaa enemmän hoitoa.

Asiasta kertoi Suomessa jo eilen Hufvudstadsbladet.

STT

