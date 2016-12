Ei merkkejä selviytyjistä Mustaanmereen syöksyneessä koneessa

|

Mustaanmereen lähellä Sotshia aamulla syöksyneen Venäjän armeijan koneen putoamissyy ei ole vielä selvä. Venäjän puolustusvaliokuntalähteen mukaan terrorismin mahdollisuus on kuitenkin suljettu täysin pois, kertoo Sky News.

Puolustusministeriön mukaan ei ole merkkejä siitä, että yksikään koneen matkustajista olisi selvinnyt. Pelastustyöntekijöiden mukaan seitsemän ruumista on jo löytynyt, Tass kertoo.

Puolustusministeriön mukaan koneessa oli aiemmin kerrotun 92 ihmisen sijasta 93 ihmistä, Interfax kertoo.

Tällä hetkellä tutkinnassa todennäköisin vaihtoehto koneen putoamissyyksi on Interfaxin lähteen mukaan tekninen virhe. Puolustusministeriön mukaan lentäjä oli kokenut ja Venäjän valtion sääpalvelun mukaan sääolosuhteet normaalit.

Adlerin kaupungista kello 5.40 paikallista aikaa lähtenyt kone katosi tutkasta pian nousun jälkeen.

Kone oli lähtenyt Moskovasta ja laskeutunut Adlerin kentälle polttoaineen tankkausta varten, BBC kertoo.

Entinen puna-armeijan kuoro mukana

Koneessa olleista ihmisistä yli 60 oli Venäjän armeijan kuoron muusikkoja. Mukana oli myös kuoronjohtaja Valeri Halilov.

Kahdeksan matkustajista oli miehistön jäsentä ja yhdeksän median edustajia, joista kolme Venäjän Ykköskanavan (Pervyi kanal) mukaan sen toimittajia. Mukana oli myös sotilaita.

Yksi matkustajista oli Venäjällä tunnettu Jelizaveta Glinka, joka tiedetään paremmin tohtori Lizana. Hän oli matkalla toimittamassa apua syyrialaiseen sairaalaan, Tass kertoo.

Kone oli matkalla Syyriaan Venäjän ilmavoimien Hmeimimin tukikohtaan lähelle Latakian rannikkokaupunkia. Siellä oli tarkoitus pitää uuden vuoden juhlallisuuksia Venäjän ilmavoimille.

Venäjä on tukenut ilmaiskuin hallituksen joukkoja Syyrian sisällissodassa vuodesta 2015.

Myös koneessa olleiden muusikkojen oli tarkoitus esiintyä uuden vuoden juhlallisuuksissa. Alexandrov Ensemble -niminen armeijakuoro tunnetaan alun perin Puna-armeijan kuorona. Se on esiintynyt myös Suomessa yhdessä Leningrad Cowboys -yhtyeen kanssa.

Koneen pirstaleita löytyi Sotshin edustalta Mustastamerestä 1,5 kilometrin päässä rannikosta. Osat löytyivät 50-70 metrin syvyydestä, puolustusministeriö kertoi.

Tassin mukaan myös matkustajien tavaroita on löytynyt merestä.

STT

Kuvat: