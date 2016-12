ESPN: Hiihtäjät arvostelevat KOK:n lepsua asennetta antidopingtyössä

|

Yli sata maastohiihtäjää kahdeksasta maasta on allekirjoittanut avoimen kirjeen, joka arvostelee Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) lepsua asennetta antidopingtyössä, uutisoi ESPN. Hiihtäjät vaativat KOK:lta ja Kansainväliseltä hiihtoliitolta FISiltä voimakkaampaa johtajuutta antidopingtyössä. He toivovat tapaamista FISin johdon kanssa Lahden MM-kisojen yhteydessä helmikuussa.

SkiTrax Magazine julkaisi kirjeen, jonka ovat allekirjoittaneet suomalaishiihtäjistä muun muassa Aino-Kaisa Saarinen, Sami Jauhojärvi ja Krista Pärmäkoski.

– Pehmeä asenne antidopingiin on sallinut huijareiden jatkaa urheilulajissamme, kirjeessä sanotaan.

KOK kertoi perjantaina aloittaneensa kurinpitotoimet 28:aa venäläisurheilijaa kohtaan. FIS puolestaan ilmoitti perjantaina kuuden venäläishiihtäjän väliaikaisesta kilpailukiellosta. Heitä epäillään dopingrikkomuksista Sotshin olympialaisissa.

Toimet liittyvät pari viikkoa sitten julkistettuun raporttiin, joka kertoi Venäjän laajamittaisesta dopingohjelmasta.

