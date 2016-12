Gambian väistyvä presidentti ei luovu vallasta ennen oikeuden päätöstä

|

Gambiassa vaalit hävinnyt istuva presidentti Yahya Jammeh sanoo odottavansa oikeuden päätöstä ennen kuin luopuu vallasta. 22 vuotta hallinnut Jammeh hävisi aiemmin tässä kuussa pidetyt presidentinvaalit. Hän ensin tunnusti vaalitappionsa, mutta myöhemmin ilmoitti pitävänsä vaaleja epärehellisinä ja on sittemmin vaatinut, että maan korkein oikeus ottaa kantaa asiaan.

Korkeimman oikeuden on määrä ottaa asia käsittelyyn viimeisimmän tiedon mukaan 10. tammikuuta. Käsittely jouduttiin siirtämään, koska vaalivilpistä syytetyn Gambian vaalikomission edustajia ei ollut kutsuttu paikalle.

Vaalit voittaneen Adama Barrown on määrä nousta valtaan 19. tammikuuta.

