HS: Outi Alanko-Kahiluoto ei pyri vihreiden puheenjohtajaksi

|

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto ei pyri vihreiden puheenjohtajaksi, koska kokee nykyisen puheenjohtajan Ville Niinistön ajavan kansanedustaja Emma Karia puolueen johtoon. Asiasta kirjoittaa Helsingin Sanomat.

Alanko-Kahiluodon mielestä hänellä ei olisi mahdollisuuksia pärjätä kisassa. Hän pitää puoluejohtajan tukea merkittävänä asiana.

– Olisin minä voinut yrittää keksiä jotain muita perusteluita. Mutta tuo on se oikea syy, hän sanoo lehdelle.

Kolmannen kauden kansanedustaja Alanko-Kahiluoto, 50, pyrki vihreiden johtoon vuonna 2011, jolloin hän sijoittui äänestyksessä toiseksi Niinistön jälkeen. Hän on aiemmin toiminut myös vihreiden eduskuntaryhmän johdossa.

Kari, 33, istuu ensimmäistä kauttaan eduskunnassa. Hän ei ole vielä kertonut, lähteekö puheenjohtajakisaan. Ensimmäisen kauden kansanedustaja Touko Aalto kertoi kesällä harkitsevansa ehdokkuutta.

Niinistö totesi toukokuussa, että vihreiden johdossa on aika siirtää kapulaa seuraavalle sukupolvelle.

Vihreät valitsee uuden puheenjohtajan ensi kesänä. Puheenjohtaja vaihtuu, koska puolueen sääntöjen mukaan kolme kahden vuoden kautta on enimmäismäärä puolueen johdossa.

http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005022028.html

STT

Kuvat: