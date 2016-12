IS: Kansanedustajista 62 on eutanasian laillistamisen kannalla

|

Kansanedustajista 62 on eutanasian laillistamisen kannalla ja 23 vastustaa sitä, selviää Ilta-Sanomien selvityksessä. 62 edustajan kanta asiaan on vielä avoin, ja viisi ei halua kertoa kantaansa.

Ilta-Sanomat selvitti maanantaina kansanedustajien kannat eutanasian laillistamiseen. Maanantai-iltaan kello 21:een mennessä 200 kansanedustajasta 152 vastasi Ilta-Sanomien kyselyyn.

IS myös vertaili, miten kansanedustajien kannat eutanasian laillistamiseen ovat muuttuneet reilun puolentoista vuoden aikana. Vertailu osoittaa, että kansanedustajien kannoissa ei ole tapahtunut laajamittaisia muutoksia reilun puolentoista vuoden mittaisella ajanjaksolla.

Vertailukohtana on Ylen vaalikone ennen vuoden 2015 eduskuntavaaleja. Vaalikoneessa ehdokkaat joutuivat ottamaan kantaa kysymykseen, olisiko parantumattomasti sairaalla oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suuri osa eutanasian sallimisen kannalla olevista edustajista on pysynyt eduskuntavaaleja edeltävässä kannassaan joulukuuhun 2016 saakka. Sama pätee kansanedustajiin, joiden suhtautuminen eutanasian sallimiseen on ollut kielteinen.

Kuitenkin esimerkiksi perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) oli vielä vuonna 2015 Ylen vaalikoneessa eutanasian kannalla, kun taas tuoreimmassa IS:n selvityksessä sitä vastaan.

