Italian hallitus hyväksyi pankkien pelastusohjelman

Italian hallitus on hyväksynyt pankkien pelastusohjelman. Varhain perjantaina tehdystä päätöksestä ilmoitti pääministeri Paolo Gentiloni.

Oli odotettua, että hallitus lähtee pelastustoimiin. Etenkin maailman vanhin pankki Monte dei Paschi tarvitsee kiireellistä apua.

Kriisipankki Monte dei Paschin ongelmiin ei löytynyt ulkoista ratkaisua. Pankki ilmoitti keskiviikkona, että se oli saanut pienvelkojille suunnatusta osakeannista hiukan yli kaksi miljardia euroa. Pankki tarvitsee vuodenvaihteeseen mennessä viiden miljardin euron pääomittamisen.

Euroopan Keskuspankki EKP torjui aiemmin italialaispankin pyynnön saada rahoituksen hankkimiseksi aikalisä tammikuun loppuun.

Italian parlamentti päätti jo tällä viikolla varata 20 miljardia euroa pankkikriisin hoitamiseen, mutta yleinen arvio on, ettei summa tule riittämään. Italian pankeilla on yhteensä noin 360 miljardin euron edestä ongelmaluottoja, mikä edustaa noin kolmannesta euroalueen yhteissummasta.

STT

