Jäihin hukkuneita tavallista enemmän

Jäihin on hukkunut Suomessa tänä vuonna tavallista enemmän ihmisiä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton (SUH) ennakkotilasto.

Tänä vuonna jäihin on hukkunut 23 ihmistä, mikä on 9 enemmän kuin viime vuonna. 2010-luvulla jäihin on hukkunut keskimäärin 16 ihmistä vuosittain. Vuosikymmenen synkin vuosi on 2014, jolloin jäihin hukkui 27 ihmistä.

Suurin osa hukkumistapauksista on tapahtunut kevään puolella. Eniten ihmisiä on hukkunut jäihin huhtikuussa, jolloin tapauksia oli yhdeksän.

SUH:n toiminnanjohtaja Kristiina Heinosen mukaan säillä on suuri merkitys jäihin putoamisten kannalta.

– Nämä säät ovat olleet aika oikulliset. Lämpötila on sahannut edestakaisin ainakin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. On ollut hirmu isoja vaihteluita siinä, onko jää kestävää vai ei, Heinonen kertoo.

Kun vesistöt jäätyvät, ihmiset yleensä innostuvat lähtemään saman tien jäälle ja saattavat unohtaa varoitukset heikoista jäistä, Heinonen arvelee.

– Etenkin Etelä-Suomessa on ollut joitakin huonoja talvia jäiden suhteen. Kun jäät tulevat, ihmiset menevät sinne eivätkä niin ajattele sitä turvallisuutta.

Kaikkiaan tänä vuonna on hukkunut 93 ihmistä, mikä on suunnilleen saman verran kuin viime vuonna.

SUH kokoaa ennakkotilastoja hukkuneista lehdistöseurannan perusteella. Tarkat luvut julkaistaan myöhemmin Tilastokeskuksen kuolinsyytilastossa.

