Japanissa tuhannet ihmiset jumissa lentokentällä lumen takia

|

Pohjois-Japanissa rankat lumisateet ovat aiheuttaneet liikennekaaoksen tänä viikonloppuna, ja junia ja satoja lentoja on peruttu. Chitosen lentoasemalla on ollut jumissa tuhansia ihmisiä jo kolmena yönä.

Sapporon kaupungissa Hokkaidon saarella satoi 96 senttimeriä lunta perjantain ja lauantain välisenä yönä, mikä on suurin lumisade viiteenkymmeneen vuoteen, kertoo Japanin ilmatieteen laitos.

Sunnuntaihin mennessä sää on kuitenkin laantunut, ja lentokentän turvallisuusvirkailijan mukaan suurimman osan ihmisistä pitäisi päästä lähtemään kentältä sunnuntai-iltaan mennessä.

STT