Jokeen suistuneen auton kuljettaja kuoli Kokkolassa – Toivakassa nokkakolari

Keski-ikäinen mies on kuollut liikenneonnettomuudessa Kokkolan Ullavassa, kertoo poliisi.

Poliisi sai hieman ennen kello 12:ta ilmoituksen, jonka mukaan Ullavassa Sepäntiellä on auto katollaan joessa.

Pelastuslaitos löysi kuljettajan kuolleena autosta. Poliisin mukaan autossa ei ollut kuljettajan lisäksi muita.

Poliisin tapahtumapaikkatutkinnassa on selvinnyt, että Sepäntiellä oikealle kaartuvassa jyrkässä mutkassa kuljettaja on menettänyt auton hallinnan ja auto on suistunut kulkusuunnassaan vasemmalle törmäten matalaan sillankaiteeseen. Sen jälkeen auto on pyörähtänyt tieltä ulos ja päätynyt alla olevaan jokeen katolleen.

Poliisin mukaan tie tapahtumapaikalla on ollut erittäin jäinen ja tien päällä on ollut hivenen myös suojalunta.

Poliisi ei epäile, että alkoholilla olisi osuutta ulosajoon.

Keski-Suomessa Toivakan Leivonmäentiellä puolestaan tapahtui hieman ennen yhtä päivällä kahden henkilöauton kolari. Toinen autoista oli törmännyt kylki edelle toisen nokkaan, pelastuslaitoksesta kerrotaan.

Onnettomuuteen oli osallisena yhteensä kuusi ihmistä, joista kaksi loukkaantui vakavasti. Kaikki kuljetettiin kuitenkin sairaalaan. Keli on Toivakassa loskainen.

Tie oli kolarin takia hetken poikki, mutta nyt liikenne pääsee kulkemaan normaalisti.

Joulun liikenne rauhallista – Pohjanmaalla yhä erittäin huono ajokeli

Jouluaaton liikenne on ollut hiljaista koko maassa, kerrotaan Liikenneviraston tieliikennekeskuksista. Liikenteen piikkejä on ollut pääkaupunkiseudulla suurten markettien läheisyydessä sekä Turussa joulurauhan julistuksen aikaan.

Pohjanmaalla ajokeli on edelleen erittäin huono liukkauden ja sohjon takia. Pohjanmaalla sekä isoilla että pienillä teillä on sattunut useita kolareita.

Tieliikennekeskuksista arvioidaan, että joulun menoliikenne oli ohi jo eilen illalla. Tänään liikenne on koostunut lähinnä joulukirkkoon, ostoksille tai hautausmaalle menneistä.

Liikenteen yö kuin huopatossutehtaassa

Jouluaaton vastainen yö sujui rauhallisesti tieliikenteessä.

Liikenneviraston mukaan joulun menoliikenne rauhoittui eilen noin iltaseitsemän aikaan.

– Hiljaista on yöllä ollut kuin huopatossutehtaassa, kommentoidaan STT:lle tieliikennekeskuksesta Tampereelta.

VR:n ennätyssuuri junavuoro Helsingistä Rovaniemelle saapui päämääräänsä yöllä minuutin yli puolenyön, eli 27 minuuttia aikataulusta jäljessä. VR kertoi aiemmin, että syynä viivästykseen olivat pitkäksi venyneet tauot.

Superjunaksikin kutsuttu IC 27 -vuoro oli pituudeltaan 416 metriä, ja siinä oli 1 500 matkustajapaikkaa.

STT

Kuvat: