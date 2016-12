Joulua vietetään vetisessä säässä – pahin myräkkä jää merelle

|

Sää jatkuu jouluaattona lauhana etelässä. Vesisadetta ja navakkaa tuulta saadaan erityisesti rannikon läheisyydessä, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Henri Nyman. Maan keskiosissa satelee päivän aikana märkää lunta. Sade-alue liikkuu päivän edetessä Itä-Suomen ylle ja hiljalleen myös Pohjois-Suomeen, jossa sade muuttuu kuivemmaksi. Itä-Suomessa lumisade kuitenkin muuttuu illalla vetisemmäksi.

Lämpötilat vaihtelevat huomattavasti. Viime yönä oli kylmää varsinkin Keski- ja Pohjois-Lapissa. Muoniossa mitattiin alimmillaan pakkasta 24,6 astetta. Aamun ja päivän edetessä lämpötilat kohoavat myös pohjoisessa pilvisyyden lisääntyessä. Muoniossa lämpötila on lauhtunut jo 15 pakkasasteeseen. Etelä-Lapissa lämpötila on illalla vain hieman pakkasella. Nollaraja kulkee iltapäivällä Oulusta Kainuun pohjoisosiin kulkevalla alueella.

Lounais-Suomessa lämpötila kohoaa tänään jopa viiteen plusasteeseen.

Nymanin mukaan navakka tuuli ei luultavasti tee tuhojaan metsiköissä, koska maa on roudassa.

– Sen verran oli pakkasia ja lunta vähän, että routaa on kertynyt. Ei näistä tuulista synny vahinkoja.

Voimakkaimmat tuulenpuuskat maa-alueilla jäävät alle 15 metriin sekunnissa. Merellä puuskat voivat olla navakampia. Nymanin mukaan Hankoniemeltä on mitattu tänään tuulenpuuskia, jotka puhkuivat 20 metriä sekunnissa.

Ajokeli on huono lumi- ja räntäsateiden vuoksi Keski-Suomessa, Savossa ja pohjoisessa lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia.

Sää jatkuu joulupäivänä ja tapaninpäivänä epävakaisena. Etelässä koko joulu on hyvin lauha. Lumisateita saadaan maan keski- ja pohjoisosissa.

– Maa on musta etelässä joulun ajan. Se ei siitä miksikään muutu, Nyman sanoo.

STT

