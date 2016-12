Jouluaattona lahjat ovat vaarassa kastua, sadealue väistyy joulupäiväksi

|

Joulun sää on pilvinen, tuulinen ja sateinen, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Jouluaattona koko maahan saapuu sadealue, joka leviää iltaan mennessä pohjoiseen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso.

Etelä- ja länsiosissa sateet tulevat enimmäkseen vetenä, jossain määrin räntänäkin. Idässä tulee räntää ja lunta. Varmojen lumisateiden perässä pitää mennä Kainuuseen tai siitä ylöspäin.

– Kyllä se siellä maan pohjoisosissa on se luminen joulu, Laakso sanoo.

Etelässä ja lännessä lämpötilat liikkuvat 0-4 plusasteessa, ja tuuli on navakkaa ja puuskittaista.

– Lounaisilla merialueilla voi olla myrskyä, Laakso sanoo.

Lapissa päästään noin 10 miinusasteen lukemiin.

Tapaninpäivänä uusi saderintama

Joulupäivänä sateita on enää Lapissa. Etelässä lämpötilat pysyvät plussan puolella.

Lounais-Suomeen saapuu puolestaan uusi saderintama, joka alkaa levitä muualle Suomeen tapaninpäivänä.

Tapaninpäivän sateet ovat kuitenkin Laakson mukaan huomattavasti aattoa heikompia.

STT

