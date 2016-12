Joulun meno- ja paluuliikenteeseen ennustetaan ruuhkia

|

Joulun meno- ja paluuliikenteessä on tänä vuonna ruuhkaisempaa kuin viime vuonna. Liikennevirasto perustelee arviotaan sillä, että liikenne jakaantuu vain muutamalle päivälle.

Menoliikenteen vilkkain päivä on aatonaatto eli perjantai. Eniten menoliikennettä arvioidaan olevan aatonaattona kello 11 ja 18 välillä, jossa huipputunnit ovat kello 13–16.

Menoliikenne alkaa kuitenkin jo tänään torstaina.

Joulun paluuliikenteen vilkkain päivä on tapaninpäivä eli maanantai. Paluuliikenteen huippu ajoittuu tapaninpäivän kello 13 ja 20 välille.