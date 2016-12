Joulurauhan julistuksessa saa pitää lakista kiinni – pahin myräkkä jää merelle

|

Sää jatkuu jouluaattona lauhana etelässä. Vesisadetta ja navakkaa tuulta saadaan erityisesti rannikon läheisyydessä, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Henri Nyman. Maan keskiosissa satelee päivän aikana märkää lunta. Sade-alue liikkuu päivän edetessä Itä-Suomen ylle ja hiljalleen myös Pohjois-Suomeen, jossa sade muuttuu kuivemmaksi. Itä-Suomessa lumisade kuitenkin muuttuu illalla vetisemmäksi.

Lämpötilat vaihtelevat huomattavasti. Viime yönä oli kylmää varsinkin Keski- ja Pohjois-Lapissa. Muoniossa mitattiin alimmillaan pakkasta 24,6 astetta. Aamun ja päivän edetessä lämpötilat kohoavat myös pohjoisessa pilvisyyden lisääntyessä. Muoniossa lämpötila on lauhtunut jo 15 pakkasasteeseen. Etelä-Lapissa lämpötila on illalla vain hieman pakkasella. Nollaraja kulkee iltapäivällä Oulusta Kainuun pohjoisosiin kulkevalla alueella.

Lounais-Suomessa lämpötila kohoaa tänään jopa viiteen plusasteeseen.

Nymanin mukaan navakka tuuli ei luultavasti tee tuhojaan metsiköissä, koska maa on roudassa.

– Sen verran oli pakkasia ja lunta vähän, että routaa on kertynyt. Ei näistä tuulista synny vahinkoja.

Voimakkaimmat tuulenpuuskat maa-alueilla jäävät alle 15 metriin sekunnissa. Merellä puuskat voivat olla navakampia. Nymanin mukaan Hankoniemeltä on mitattu tänään tuulenpuuskia, jotka puhkuivat 20 metriä sekunnissa.

Nyman kertoo, että joulurauhan julistuksessa Turussa saa pitää lakista kiinni, mutta sadetakkia ei tarvitse.

– Sateet ehtivät väistyä sisämaahan luultavasti ennen puoltapäivää.

Ajokeli on huono lumi- ja räntäsateiden vuoksi Keski-Suomessa, Savossa ja pohjoisessa lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia.

Sää jatkuu joulupäivänä ja tapaninpäivänä epävakaisena. Etelässä koko joulu on hyvin lauha. Lumisateita saadaan maan keski- ja pohjoisosissa.

– Maa on musta etelässä joulun ajan. Se ei siitä miksikään muutu, Nyman sanoo.

