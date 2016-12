Joulutaifuuni pyyhkäisi Filippiinien yli ja ajoi sadattuhannet kodeistaan

|

Aasian Filippiineillä voimakas taifuuni Nock-Ten on jättänyt jälkeensä ainakin neljä kuollutta ja kahdeksan kadonnutta pyyhkäistyään maan läpi. Kovat tuulet, voimakkaat sateet ja tuhoisat tulvat ovat pilanneet asukkaiden joululomat, ja jopa 400 000 ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan. Sähköt ovat menneet miljoonilta, ja lentoja on peruttu.

Taifuuni rantautui Filippiinien itäosiin joulupäivänä. Filippiinien ilmatieteen laitoksen mukaan Ninaksikin kutsuttu taifuuni on jo heikentynyt ja jatkanut matkaansa merelle.

http://www.pagasa.dost.gov.ph/index.php/tropical-cyclones/weather-bulletins

STT

