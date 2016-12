Keskusteluapua on tarjolla myös joulunpyhinä

|

Myös joulunpyhinä on mahdollista saada keskusteluapua. Esimerkiksi kirkon keskusteluavun palveleva puhelin päivystää joka ilta kuudesta alkaen. Keskusteluapua saa arkisin yhteen saakka yöllä ja viikonloppuna kolmeen saakka aamuyöllä. Päivystäjät ovat kirkon vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia ja työntekijöitä.

Käytössä on myös palveleva chat, joka on joulun aikaan auki viikonloppuna ja pyhäpäivinä kello 16-20. Arkisin chat vastaa puolestapäivästä iltakahdeksaan.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelin päivystää joulun aikaan joka päivä kello 14-17.

MLL:n Lasten ja nuorten puhelimeen numeroon 116 111 voi soittaa nimettömänä, luottamuksellisesti ja maksutta missä tahansa asiassa. Puheluihin vastaavat koulutetut vapaaehtoiset päivystäjät MLL:n työntekijän ohjauksessa. Lasten ja nuorten puhelin palaa normaaleihin päivystysaikoihin 9. tammikuuta 2017. MLL:n Vanhempainpuhelin on kiinni 23.12.-8.1.

Pelastakaa Lapset ry järjestää tänä jouluna jo kolmattatoista kertaa lapsille ja nuorille suunnatun JouluMantelin verkossa. JouluMantelissa nuori voi keskustella nimimerkin turvin. Nuorten kanssa keskustelevat aikuiset ovat Pelastakaa Lapset ry:n työntekijöitä ja koulutettuja verkkovapaaehtoisia.

JouluManteli on avoinna 24.12. Habbo Hotelissa kello 14-20 ja mantelichat.fi:ssä kello 20-02. Lisäksi lapsille ja nuorille järjestetään mahdollisuus kahdenkeskiseen keskusteluun kello 16-02 osoitteessa www.netari.fi.

