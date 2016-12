Kinkunrasva ja muut ruuantähteet tukkivat viemärin

|

Hyytyneen kinkunrasvan voi pakata vaikka tyhjään maitopurkkiin ja laittaa seka- tai energiajäteastiaan tai biojätteisiin.

– Ruoantähteitä ei saa huuhdella keittiön viemäriin tai vessanpönttöön, jotka tukkeutuvat helposti, muistuttaa tutkija Tarja Marjomaa Työtehoseurasta.

Aterioinnista jääneet ruoantähteet kuuluvat biojäteastiaan tai sekajätteeseen. Kinkun potkaluu kompostoituu hitaasti, joten se lajitellaan myös sekajätteeseen.

Astianpesualtaassa kannattaa käyttää tulppaa ja kerätä ruokajäämät talouspaperiin ennen likaveden viemäriin laskemista. Likavesi on useimmiten haaleaa eikä irrota viemärin poistoputkeen kerääntynyttä rasva- ja muuta likaa.

Mikäli astiat pestään astianpesukoneessa, jätteet jäävät koneen jätesiivilään ja lämmin pesuainevesi puhdistaa putkistoja koneen poistovesiliitännän kohdalta eteenpäin.

Lähellä viemäriaukkoa olevat pienet tukokset poistoputkessa voi avata ekologisesti ruokasoodan ja etikan seoksella. Viemäriin kaadetaan desilitra ruokasoodaa ja päälle pari desilitraa etikkaa. Kuplivan seoksen annetaan vaikuttaa puolisen tuntia, jonka jälkeen viemäriin kaadetaan ensin kiehuvaa ja sitten kylmää vettä.

Käsittelyllä tuhotaan hajuja aiheuttavat bakteerit. Vaikutus on paikallinen, sillä vaahto ei etene putkistossa kovin pitkälle. Viemärin avaamiseen voi käyttää myös viemärivaijeria tai imukuppia eli niin sanottua tulisuudelmaa ja tarvittaessa erikoisaineita.

Lisää pienkiinteistöjen huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä ohjeita löytyy TTS Työtehoseuran sähköisestä huolto-oppaasta osoitteesta www.tts.fi/huoltokirja. Opas on tarkoitettu kiinteistönhoitajille ja kotityöpalveluyrittäjille, mutta sitä voivat hyödyntää myös omatoimisesti kiinteistöä hoitavat asukkaat ja alan opiskelijat.