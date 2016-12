Kokot roihuavat joulun ja lähiruuan kunniaksi

|

Peimarin nuorten tuottajien joulutulet palavat Paimion Kevolassa. Soihtupolun päässä on tarjolla nokipannuglögiä, makkaroita ja paljon Peimarin nuoria elintarvikkeiden tuottajia. Ja muitakin – kaikki oli toivotettu tervetulleiksi. Istuimina on olkipaaleja, autoa ja rekat suhahtelevat ohi muutaman kymmenen metrin päässä alempana.

– Haluamme toivottaa turvallista matkaa ja ehkä vähän samalla viestiä, että täällä maalla ollaan, asutaan ja ruokaa tuotetaan. Ja samalla kiitetään kuluttajaa, jotka ovat valinneet suomalaista ruokaa joulupöytään, yhdistyksen puheenjohtaja Jarno Tuominen sanoo.

On toki toinenkin syy, yhtä tärkeä.

– Tuli kerää ihmiset yhteen, ehditään jutella ja vetää hetki henkeä keskellä joulukiireitä. Näin saadaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla, Tuominen sanoo.

Maaseutunuorten kokot roihusivat torstai-iltana muuallakin Salon seudulla. Tapahtuma järjestettiin Perniössä Kemiöntien varrella sekä Kuusjoella Raatalantien ja Ylikulmantien risteyksessä. Kokkoja poltettiin tänä vuonna noin sadalla paikkakunnalla ympäri Suomea.

Joulutulet sai alkunsa Etelä-Pohjanmaalta vuonna 1994. Joulutulet ovat MTK:n Maaseutunuorten kiitos suomalaisille kotimaisen ruoan ja maaseutumatkailun suosimisesta jouluna ja ympäri vuoden.

Lue lisää 23.12.2016 lehdestä