Koulujen joulujuhlia on moneen lähtöön

Ennen vanhaan – silloin, kun paukkupakkastalvet hukkuivat lumikinoksiin, lelut olivat puisia ja joulupukki taatusti aito – koulujen joulujuhlat olivat ympäri Suomea koko lailla samanlaisia. Nyt yhtenäiskulttuurin murros näkyy juhlimisperinteissäkin: koulut järjestävät itsensä näköisiä juhlia, jos järjestävät, ja juuri silloin, kun parhaaksi katsovat.

Näin on Salossakin.

– Joka koulu voi itse päättää ihan oman toimintakulttuurinsa ja -resurssiensa puitteissa, millaisen joulujuhlan järjestää, jos ylipäätään järjestää, Salon kaupungin opetuspäällikkö Inkeri Kurppa sanoo.

Vastoin sosiaalisessa mediassa liikkuvia väitteitä koulujen joulu- tai kevätjuhlakäytäntöä ei sanella ylhäältäpäin eikä juhlakäytännöillä myöskään ole tekemistä mitään uuden opetussuunnitelman kanssa.

– Se on kyllä tosiaan muuttunut, ettei todistuksia jaeta ennen joulua; opetussuunnitelman mukaan kouluissa on pidettävä kylläkin oppilaskohtainen arviointikeskustelu marras-tammikuun välisenä aikana, mikä on tosin tänä vuonna viivästynyt Wilma-systeemin viivästysten takia, Kurppa sanoo.

Niinpä kuusi- tai puurojuhlia voidaan järjestää aamulla, iltapäivällä, illalla tai jopa yöllä. Salon käytännöt ovat vaihtelevat, mutta suurin osa kouluista pitää Kurpan mukaan joka tapauksessa jonkinlaiset joulujuhlat.

Inkereen 104 oppilaan alakoulussa oltiin tänä vuonna hyvin perinnetietoisia.

– Juhla alkaa jouluevankeliumilla enkeleineen, paimenineen, tietäjineen ja tietenkin Jeesus-lapsineen. Sitten on tonttuleikkejä ja ohjelmaa joka luokalta jouluisella teemalla. Luokkien ohjelmat voivat olla kuudesluokkalaisilla jo hyvinkin vauhdikkaita, rehtori Ari-Matti Mäkelä kertoo.

Mäkelän mukaan koulujen juhlatavat riippuvat niiden koosta ja resursseista. Pakko ei ole juhlia ollenkaan, mutta juhlia voidaan.

– Ei juhlatapoja ole ohjeistettu, ei kunnan eikä opetushallituksenkaan puolesta, Mäkelä sanoo.

