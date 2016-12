Lähes 70 entisen puna-armeijan kuoron jäsentä Mustaanmereen pudonneessa koneessa

|

Venäjän armeijan kone putosi Mustaanmereen pian nousun jälkeen varhain sunnuntaiaamuna ja vei mukanaan ainakin 68 Venäjän armeijan kuoron muusikkoa, kertovat pelastusviranomaiset uutistoimisto Tassin mukaan.

Tassin mukaan Tu-154 -koneessa oli yhteensä 92 ihmistä aiemmin ilmoitetun 91 sijaan. Tämänhetkisten tietojen mukaan kahdeksan on miehistön jäsentä ja yhdeksän median edustajaa.

Ainakin yksi ruumis on löytynyt Mustastamerestä, puolustusministeriö kertoo.

Koneen pirstaleita löytyi Sotshin edustalta Mustastamerestä 1,5 kilometrin päässä rannikosta. Osat löytyivät 50-70 metrin syvyydestä, puolustusministeriö kertoi.

Tassin mukaan myös matkustajien tavaroita on löytynyt merestä.

Adlerin kaupungista kello 5.40 paikallista aikaa lähtenyt kone katosi tutkasta pian nousun jälkeen.

Matkalla uuden vuoden juhliin

Puolustusministeriön mukaan kone oli matkalla Syyriaan Venäjän ilmavoimien Hmeimimin tukikohtaan lähelle Latakian rannikkokaupunkia. Siellä oli tarkoitus pitää uuden vuoden juhlallisuuksia Venäjän ilmavoimille.

Venäjä on tukenut ilmaiskuin hallituksen joukkoja Syyrian sisällissodassa vuodesta 2015.

Myös koneessa olleiden muusikkojen oli tarkoitus esiintyä uuden vuoden juhlallisuuksissa. Alexandrov Ensemble -niminen armeijakuoro tunnetaan alun perin Puna-armeijan kuorona. Se on esiintynyt myös Suomessa yhdessä Leningrad Cowboys -yhtyeen kanssa.

Yhdeksästä toimittajasta kolme oli Venäjän Ykköskanavalta (Pervyi kanal), kanava kertoi.

Venäjän tutkintakomitea on kertonut aloittaneensa rikostutkinnan siitä, onko onnettomuuden taustalla lentoturvallisuuden laiminlyönti.

http://tass.com/world/922223

STT

Kuvat: