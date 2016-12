Lehti: Netanjahun jouluyllätys lähettiläille – kutsu nuhdeltavaksi

|

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on kutsunut koolle kaikkien niiden maiden lähettiläät, jotka äänestivät YK:n turvallisuusneuvostossa Israelin siirtokuntarakentamista vastaan ja joilla on lähetystö Israelissa, kertoo sanomalehti Haaretz.

Israelilaisviranomaisen mukaan jokaista lähettilästä aiotaan nuhdella henkilökohtaisesti.

Haaretzin diplomaattilähteiden mukaan koolle kutsuminen joulupäivänä on hyvin poikkeuksellista.

YK:n turvallisuusneuvoston 14 jäsentä 15:stä äänesti perjantaina päätöslauselman puolesta, joka tuomitsee Israelin siirtokunnat miehitetyillä palestiinalaisalueilla. Yhdysvallat pidättäytyi äänestämästä.

Koolle kutsutut lähettiläät tulevat Venäjältä, Kiinasta, Japanista, Ukrainasta, Ranskasta, Britanniasta, Angolasta, Egyptistä, Uruguaysta ja Espanjasta.

Siirtokunnissa puolisen miljoonaa israelilaista

YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman mukaan Israelin rakentamat siirtokunnat rikkovat kansainvälistä lakia. Päätöslauselman mukaan Israelin tulisi lakata siirtokuntien rakentaminen. Siirtokunnat ovat israelilaisten asuinalueita, joita Israel on jo pitkään rakentanut miehittämilleen palestiinalaisalueille.

Siirtokuntalaisia asuu 430 000 Palestiinan Länsirannalla ja noin 200 000 Länsirantaan kuuluvassa Itä-Jerusalemissa.

Netanjahu ilmoitti tuoreeltaan, ettei Israel aio noudattaa päätöstä.

http://www.haaretz.com/israel-news/1.761206

STT

Kuvat: