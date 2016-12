Liikenteen yö kuin huopatossutehtaassa – jättijuna 27 minuuttia myöhässä

|

Jouluaaton vastainen yö on sujunut rauhallisesti tieliikenteessä. Vakavilta liikenneonnettomuuksilta on menoliikenteessä tiettävästi vältytty.

Liikenneviraston mukaan joulun menoliikenne rauhoittui eilen noin iltaseitsemän aikaan.

– Hiljaista on yöllä ollut kuin huopatossutehtaassa, kommentoidaan STT:lle tieliikennekeskuksesta Tampereelta.

Tänään jouluaattona tieliikenteen ennakoidaan olevan rauhallista. Huippu liikenteessä ajoittuu aamupäivään.

VR:n ennätyssuuri junavuoro Helsingistä Rovaniemelle saapui päämääräänsä yöllä minuutin yli puolenyön, eli 27 minuuttia aikataulusta jäljessä. VR kertoi aiemmin, että syynä viivästykseen olivat pitkäksi venyneet tauot.

Superjunaksikin kutsuttu IC 27 -vuoro oli pituudeltaan 416 metriä, ja siinä oli 1 500 matkustajapaikkaa.

STT

Kuvat: