Loppurutistus käynnissä ”joulupukin pajalla” Kiinassa

Kiinassa Yiwussa Zhejiangin maakunnassa sijaitsevassa Sun Xudanin tekokuusitehtaassa työntekijät leikkaavat ja muotoilevat laitteiden avulla pitkiä oksia tekokuusiin, jotka päätyvät koteihin ja joulunajan koristeluihin ympäri maapalloa.

Yiwu ei olekaan mikä tahansa joulupukin verstas, vaan kaupungin tehdasalueelta on peräisin noin 60 prosenttia koko maailman joulukoristeista ja -rihkamasta.

Sunin tehtaan tuotteista 80 prosenttia menee vientiin, mutta nyt työntekijät tekevät työtä hikihatussa kotimaan ostajille. Kiinassa säihkyvä joulu glittereineen lisää vuosi vuodelta suosiotaan.

– Kotimaan kysyntä on asteittain lisääntynyt, sanoo Sun. Hänen mukaansa kysyntä on tuplaantunut viidessä vuodessa.

Suuri osa tilauksista tulee internetissä sijaisevien yritysten kuten Taobaon kautta. Tehtaan työntekijät tienaavat 410 eurosta 560 euroon kuukaudessa ja työskentelevät 10 kuukauden ajan vuodessa.

Viime aikojen Kiinan jenin laskusuhde tekee kiinalaisista tuotteista edullisia, ja siten kauppa käy, vaikka talouden kehitys yksittäisissä vientimaissa sakkaisikin.

Tehtaan työntekijät saavat loman, kun joulu saapuu ja tuotanto pysähtyy, mutta joulumieli ei ole glitter-joulukuusten keskellä pakkaantunut ihmisiin.

– En ole ostanut kuusta. Emme oikeastaan kiinnitä paljon huomiota jouluun, kertoo eräs työntekijä.

STT

