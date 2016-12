Mato Valtonen Puna-armeijan kuorosta: Kovan luokan ammattilaisia

|

Muusikko Markku ”Mato” Valtonen kuvailee Venäjän armeijan kuoron jäseniä kovan luokan ammattilaisiksi.

Venäjän armeijan kone putosi aamulla Mustaanmereen pian nousun jälkeen. Koneessa oli yli 60 Venäjän armeijan kuoron eli Aleksandrovin kuoron muusikkoa.

Valtosen 1990-luvulla siivittämä Leningrad Cowboys -yhtye keikkaili kuoron kanssa. Suomalaiset muistavat yhteistyön parhaiten vuodelta 1993, kun Leningrad Cowboys soitti yhdessä Aleksandrovin kuoron eli Puna-armeijan kuoron kanssa Helsingin Senaatintorilla.

– Nykyisessä kuorossa ei varmaankaan ole senaikaisia ihmisiä enää mukana. Sama kuoro se kuitenkin on, joten totta kai mielessä on surullisia ajatuksia. Ei mikään hyvä joulu-uutinen kenellekään, Valtonen kertoo STT:lle.

– Mestareita iso lauma joka tapauksessa, hän jatkaa.

Leningrad Cowboys teki kuoron kanssa useita kymmeniä keikkoja. Valtonen sanoo, että vaikka täysin eri kulttuurit kohtasivat, ne sopivat täydellisesti yhteen.

– He olivat uskomattomia herrasmiehiä. Sen mahdottomuuden takia sovimmekin juuri niin hyvin yhteen. Into oli puolin ja toisin käsin kosketeltava.

Keskustelut kuorolaisten ja Leningrad Cowboys -yhtyeen jäsenten välillä käytiin tulkin välityksellä. Kaikkia keskusteluita tulkit eivät ehtineet kääntää, kun kuorolaisia oli noin 160 ja Leningrad Cowboysin jäseniäkin yli toistakymmentä.

– Meillä oli yhteisenä kielenä kuitenkin musiikki. Myös elehtimällä asiat selvisivät, Valtonen sanoo.

