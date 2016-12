Mikä on tarpeeksi rahaa?

|

VIRPI LIETZÉN. Ihmisellä on tarpeeksi rahaa silloin, kun hänellä on rahaa sen verran, ettei asiaa tarvitse ajatella. Tässä mielipide, jonka väittäisin kuvastavan aika monen suomalaisen suhdetta rahaan.

Olemme kohtuuden kansaa, eikä meillä ihannoida rahojen levittelyä tai varallisuuden osoittamista erikoisilla autoilla tai muulla ulkoisella luksuksella. Rahoillaan pörhentelevä saa Suomessa otsaansa turhamaisen ja vähän tyhmänkin ihmisen leiman. Tätä suomalainen ei halua, sillä hän haluaa olla hyväksytty osa porukkaa, ei ulkopuolinen. Poikkeuksia on tietysti aina.

Kun ihmisellä on niin paljon rahaa, että hän tulee mainiosti toimeen, niin miksi ainakin näyttää siltä, että nimenomaan rikkaat ajattelevat koko ajan rahaa? Lisää pitää saada ja veroja vältetään oikein veren maku suussa.

Miksi rikas ihminen siirtää kirjansa toiseen maahan, että saa vältettyä perintöveroja, jotka perheellä hyvin olisi varaa maksaa? Miksi rikas sijoittaa rahansa kohteisiin, joissa niitä voi pitää piilossa ilman veroja?

Missäköhän on se varallisuuden taso, jolloin ihmisellä on liikaa rahaa, niin että mielessä alkavat pyöriä vain eurojen kuvat. Silloin raha alkaa elää omaa todellisuuttaan. Raha ei olekaan enää omistajalleen vaihdannan väline vaan tarkoitus sinänsä.

Köyhä ja rikas ovat irvokkaasti samassa tilanteessa, kumpikin haluaa lisää rahaa. Köyhä pystyäkseen elämään tavallista elämää ja rikas, koska mikään ei ole tarpeeksi.

Vain rahan haalimista ajatteleva ihminen on kuin Roope Ankka, joka kylpee rahassa, haluaa aina vaan loputtomasti lisää rahaa, muttei itaruudessaan raaski ostaa itselleen edes jäätelötötteröä, muille ostamisesta puhumattakaan. Saitaa setää uhkaa yksinäisyyskin, mutta köyhä sukulaisperhe onneksi toivottaa pihin sedän joulun viettoon. Sukulaisilla on tarjota jotain, mitä ei voi rahalla ostaa.

Joulun aikaan kuuluu keskeisesti antaminen. Monet ihmiset haluavat paitsi ilahduttaa läheisiään myös muistaa tuntemattomia, erityisesti lapsia. Tapa on kaunis ja kannatettava, jouluhan on erityisesti lasten juhla.

Siinä ei sen sijaan ole mitään kaunista, että lapsiperheiden köyhyys on Suomessa lisääntynyt. Ei saa olla niin, että jonkun on oltava köyhä, jotta joku toinen saa hyvän mielen joululahjoituksen antamisesta. Joulu on kerran vuodessa, mutta köyhä perhe kamppailee vuoden kaikki päivät.

Todellinen avun antaminen on jotain muuta kuin pikku joulupaketti. Todellinen antaminen tarkoittaa verojen maksamista. On merkillistä, että tavallinen palkansaaja ei pysty piiloutumaan verottajaa minnekään, mutta rikkailla on lukemattomia piilopaikkoja. Tavallinen suomalainen palkansaaja onkin veroja maksaessaan arjen sankari.

Päättäjien asia on puolestaan hoitaa yhteisten varojen jakaminen oikeudenmukaisesti. Se, että ottaa pois niiltä, joilla on kaikkein vähiten, on vastenmielistä.

Kristikunnan suuren juhlan aikaan jouluna olisi mukava ajatella, että kenenkään ei Suomessa tarvisisi murehtia, miten saa rahat riittämään ruokaan ensi viikolla. Nyt näin ei ole.

Kirjoittaja on toimittaja.