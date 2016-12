Myydään Suomea saunallamme

|

LIISA WRIGHT. Suomi-kuvaan kuuluu oleellisesti sauna. Siihen liitetään määreet kuten suomalaisuuden symboli ja suomalainen kulttuuriperintö. Saunan merkitys lienee kuitenkin yhtä suuri sukulaiskansoillemme ja myös esimerkiksi latvialaisille. Ei alkuperäinen venäläinen banjakaan saunasta erityisemmin eroa.

Latvialaiset väittävät heidän pirt-saunansa olevan ainutlaatuinen; suomalaiset sanovat samaa omastaan. Mutta ainoa ero on, että Latviassa kiuas lämmitetään pukuhuoneen puolelta, jotta puun roska ei sotke saunaa.

Siellä kaupallisissa perinnesaunoissa on saunottaja tai korkeamman tutkinnon suorittanut saunamestari. Vihtoja tehdään koivusta, tammesta, lehmuksesta ja katajasta. Heiniä tai saniaisia laitetaan pediksi lauteille. Saunottaja vihtoo ja hieroo yrteillä, mutta ei pese vierasta. Virvokkeeksi tarjotaan yrttiteetä tai mahlaa.

Suomeen on viime vuosina tullut uutta löylyä saunoihin. Helsinki on ollut tässä edelläkävijänä. Hernesaaressa on arkkitehtonisesti upea rakennus ravintoloineen ja monine saunoineen, jopa savusaunoineen. Kauppatorin vieressä jatkuu merivedessä uiminen ensi keväänä. Siellä saunamaailman pystytys on onnistunut joukkorahoituksella; uutta sekin.

Pääkaupungissa toimii kolme perinteistä työläiskaupunginosien korttelisaunaa 1920- ja 1950-luvulta. Muutama vuosi sitten perustettiin uusi yleinen kulttuurisauna meren rannalle. Ja nyt on avattu uudelleen 1880-luvulla rakennettu Lapinlahden entisen psykiatrisen sairaalan sauna yleisölle, meren rannalla sekin. Yksityiset aktivistit ja taiteilijat pelastivat Lapinlahden tuomalla sinne uutta toimintaa.

Helsingissä on syntynyt muitakin yhteisöllisiä saunahankkeita, jotka ovat jopa ilmaisia käyttäjille. Kalasatamassa kaupunkiaktivistit rakensivat lähes olemattomalla budjetillaan kaikille avoimen rantasaunan.

Helsingissä vietetään myös epävirallista Saunapäivää, jolloin voi kutsua vieraita ihmisiä kotiinsa saunomaan. Hotellit ovat huomanneet siinä erinomaisen tavan mainostaa itseään. Syksyn Saunapäivien yli 50 saunasta useimmat olivat hotelleissa.

Nämä erikoiset saunat ovat saaneet näkyvyyttä ulkomaiden mediassa, hyvin suotuisaa näkyvyyttä.

Suomi menetti hyvän matkailumyyntivaltin ja samalla mahdollisuuden kasvattaa imagoaan saunamaana, kun Etelä-Viron savusaunat hyväksyttiin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

Suomessa ei ollut huomattu tätä mahdollisuutta, vaikka meiltä löytyy vieläkin 40 000 savusaunaa, Virossa hyvin harvakseltaan.

Venäläisten turistien määrän huvettua tarvitaan uusia keinoja houkutella matkailijoita Suomeen. Myös Salon seutu tarvitsisi kipeästi matkailutuloja. Helsinki on saanut hyvää mainosta hienoilla saunoillaan ja aktivistien työllä; ehkäpä tällaisia hankkeita voisi miettiä täälläkin.

Latvialaisesta saunonnasta ja Helsingin uutuuksista voisi ottaa joitain vinkkejä ja alkaa myydä aivan omannäköistään saunanautintoa. Sauna olisi se päätuote.

Kirjoittaja on halikkolainen aikuiskouluttaja.