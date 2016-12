Nipsu-koira joutui suden suuhun

|

Susi on paljastunut mitä todennäköisimmäksi syyksi mäyräkoiran kuolemaan Halikon Angelniemellä. Mäyräkoiran omistaja Martin Hägglund sanoo yhdeksänvuotiaan Nipsu-koiran löytyneen kuolleena lauantaina, mutta koira oli hävinnyt jo perjantaina häkistä, jossa se oli perheen toisen koiran kanssa.

Koira tutkittiin Luonnonvarakeskuksessa, josta saatiin tänään keskiviikkona varmistus, että koira on joutunut todennäköisimmin suden suuhun. Hägglund sanoo, että koira on tapettu puremalla niskaan.

Koira on kaivanut itselleen karkureittejä häkistä ennenkin, mutta pakoreittejä on yritetty tukkia. Nyt Hägglund epäilee koiran lähteneen pihapiirin läpi kulkeneen suden jäljille, jolloin susi on tappanut sen.

Nipsun löysi perheen toinen koira, saksanseisoja, joka toi kuolleen koiran talon portaille. Hägglund arvioi, että koira on löytynyt melko läheltä taloa.