|

Norjassa länsi- ja lounaisrannikolla arviolta 70 000 ihmistä on ilman sähköä joulumyrsky Urdin jäljiltä. Ruotsissa myrkyn odotetaan tänään iskevän maan etelä- ja länsiosiin.

Viranomaiset sekä Norjassa, Ruotsissa että Tanskassa ovat kehottaneet ihmisiä varautumaan vaikeisiin sääolosuhteisiin. Lukuisia junavuoroja on peruttu, ja esimerkiksi Juutinrauman silta on suljettu liikenteeltä.

STT

Kuvat: