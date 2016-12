Onko Lauri Markkanen poikkeuksellisen monipuolisuutensa ja tunnollisuutensa vanki?

|

Lauri Markkanen on ollut Suomen puhutuin koripalloilija vuonna 2016.

Syytkin ovat selvät, onhan Markkanen ollut johdattamassa Suomen U20-maajoukkueen historiallisiin voittoihin Ranskasta ja Espanjasta sekä esittänyt vahvoja otteita myös Susijengissä.

Isoin asia on kuitenkin Markkasen globaalistikin hehkutettu potentiaali. Potentiaali, jonka pitäisi riittää aina NBA:han asti, eikä pelkäksi mehupojaksi. Viimeisimmissä ennakkoarvioissa Markkanen pyörii tukevasti kymmenen ensimmäisen varausvuoron sisällä.

213-senttinen Markkanen on poikkeuksellisen lahjakas, hyvin liikkuva ja monipuolinen urheilija. Markkasen mittaisella pelaajalla ei usein nähdä niin sujuvasti kropan liikesuuntaa vaihtavia jalkoja, niin hyvää kehonhallintaa ilmassa tai niin matalaa painopistettä puolustuspäässä liikkuessa kuin Jyväskylän koripallotimantilta.

Urheilullisesti poikkeuksellinen lahjakkuus Markkasesta on kuoriutunut kuitenkin varsin yksinkertaisista syistä.

Nuoren miehen harjoittelu on ollut jo pienestä pitäen monipuolista, yleisliikunnallisia taitoja kehittävää ja oikeassa suhteessa haastavaa. Koululiikuntatunneilla telinevoimistelua ja kaikkea mahdollista, mitä Sami Kalajan valvovan silmän alla yläasteen liikuntatunneilla tehtiinkään yleisliikunnallisten taitojen kehittämiseksi.

Seurajoukkueessaan Markkasta ei istutettu nuorena pelaamaan korirenkaan lähelle – luojan kiitos.

Suurin synti minkä juniorivalmentaja voi tehdä, on juurruttaa nuori urheilija yhteen muottiin esimerkiksi pituusennusteen tai yleisen taitotason perusteella. Tuolla tavalla ei tee muuta kuin jättää valtavan määrän potentiaalia realisoimatta ja pitää pelaajan oman mukavuusalueensa lämpimässä syleilyssä.

Lauri Markkanen potkittiin mailien päähän omalta mukavuusalueeltaan milloin laituriksi, milloin takamieheksi. Ja hyvä niin.

Markkasen tinkimätön ja monipuolinen harjoittelu sekä miehen saama ensiluokkainen valmennus aina nuoremmista junioreista Helsinki Basketball Academyn maajoukkuemankelin läpikäyneisiin valmentajiin ovat luoneet 19-vuotiaalle nuorelle miehelle verrattoman taitopaletin. Isoksi pelaajaksi poikkeuksellinen sekoitus liikkuvuutta, pallonkäsittely- sekä heittotaitoa ovat tehneet Markkasesta yhden ensi kesän NBA:n varaustilaisuuden mielenkiintoisimmista nimistä.

Arizonan yliopistossa tällä kaudella 13 ottelussa kunnioitettavat, mutta ”ihan ok” 16,1 pisteen ja 7,3 levypallon keskiarvot 32 minuutin peliajalla kirjauttanut Markkanen on myös monipuolisuutensa vanki.

Kokoisekseen pelaajaksi Markkanen ei ole NBA-kenttiä ajatellen järin ulottuva pelaaja, eikä miehellä ole heittotaitonsa (Arizonassa 43,5 % kaaren takaa) lisäksi toista selkeää NBA-taitoa. Nykyään NBA-tasolla lyömäaseita pitää löytyä enemmän peliajasta taistellessa.

Markkasen jalkanopeus voi riittää puolustamaan useimpia laitureita, erityisesti nelospaikan pelaajia. Palloskriinitilanteissa jalkanopeus riittää varmasti pitämään etäisyydet omaan mieheen ja pallolliseen pelaajaan oikeina. Hyökkäyspäässä Markkasen heittotaito avaa joukkueelleen tilaa, ja kömpelömmistä etukentän jyristä Markkanen ajaa ohi joka kerta, kun nämä pyrkivät ottamaan Susijengin uuden toivon heiton pois.

Mutta.

Jalkanopeus riittää staattisessa tilanteessa, mutta jos yliopistokoripallon tempossa lähestymistilanteet tuottavat vaikeuksia, miten käy monta pykälää kovempitempoisessa NBA-pallossa? Pallo-skriinitilanteissa Markkasen jalkanopeus riittää täydellisesti, mutta riittääkö ulottuvuus takamiesten heittojen tai rullaukseen pallon saavien isojen miesten viimeistely-yrityksien haastamiseen

Nelospaikan pelaajana Markkaselta odotetaan levypalloja. Riittääkö, edelleen, ulottuvuus ja tilannekovuus? Mitä pelipaikkaa Markkasen pitäisi pystyä puolustamaan NBA-parketeilla?

Vitospaikan pelaajat ovat NBA:ssa julmetun isoja, vahvoja ja ulottuvia. Heittonsa lisäksi, kuinka monella muulla tavalla Markkanen pystyy tekemään koreja NBA-tason etukenttiä (erityisesti nelospaikan pelaajia) vastaan?

En halua vaikuttaa pessimistiltä, mutta nuo kaikki ovat todellisia ja tärkeitä kysymyksiä.

Kaikki edeltävät kysymykset pitää kuitenkin pystyä suhteuttamaan seuraavan kysymyksen kanssa: Kuinka paljon Markkasen on edes mahdollista kehittyä enää?

Kuinka paljon voimatasojen nostaminen vaikuttaa liikkuvuuteen, ja kuinka paljon rautaa voi vääntää ennen kuin heitto kärsii?

Markkasesta ei kai koskaan tule alfaurosta NBA-joukkueeseen. Markkanen on liian joukkueorientoitunut pelaaja ja kurinalainen systeemin sisällä toimiva suorittaja, että hän lähtisi kaappaamaan kirkkaimmissa mahdollisissa valoissa hyökkäyksiä itselleen, kun heittokello lähestyy nollaa.

Arizonassa Markkanen on juuri tällainen osa joukkuetta. Päävalmentaja Sean Miller on toistuvasti todennut, miten joukkuekaverit eivät vielä osaa etsiä Markkasta kentällä. Lauri tekee sovittuja asioita ja odottaa nöyrästi tilaisuuttaan loistaa.

Tästä todisteena, Markkanen on pelannut 13 virallista ottelua Arizonassa. Suurin heittomäärä yhdessä ottelussa? 14 pelitilanneheittoa. Keskimäärin 32 minuutin peliajalla. Samalla menetyksiä on nähty 418 peliminuutissa yhteensä 13 kappaletta.

Jos Markkasen kehitys jatkuu yhtä räjähdysmäisenä kuin se on viimeisen muutaman vuoden aikana edennyt, eikä syystalven 2016 Lauri Markkanen ole edes lähellä valmista tuotetta, on tuon puolen myös muututtava. On vähintään yhtä tärkeää käyttää ja tuoda – vaikka väkisin – esille koko valtava taitopalettinsa kuin vain omistaa sellainen.

Ilman vaadittua röyhkeyttä ja väärään ympäristöön joutumalla on vaarana, että Markkasesta muovautuu NBA-ympyröissä vain tarpeettoman rikkaan miehen Jon Leuer. Iso valkoinen poika joka osaa heittää, tekee oman duuninsa tunnollisesti, mutta on parhaimmillaankin vain osa palapeliä.

Susijengin paidan päälle pukiessaan Markkaselta vaaditaan ja todistusaineiston perusteella myös saadaan enemmän. U20-maajoukkueen ottelut loppukesästä olivat osoitus siitä, mihin kaikkeen Markkanen pystyy jo nyt. Parhaimmillaan täysin pitelemätön luonnonvoima teki mitä tahtoi, otti yli 16 heittoa ottelua kohden koska piti ja veivasi tulevan mestarin Espanjan nurin yksin.

Maajoukkueelle Markkanen on pelastaja. Hän tulee ottamaan Petteri Koposelta alfasuden turkin itselleen, kun se aika koittaa. Eurokoriksessa Markkasen työkalut riittävät otteluiden lopputulosten muuttamiseen jo nyt.

NBA-pelaaja Markkasesta tulee myös varmasti. Varausnumero osuu ensimmäisen kierroksen vuoroille 10–20, mikäli mies varaustilaisuuteen ilmoittautuu.

Markkanen jopa hyötyisi lyhyestä keväästä Arizonan kanssa. Se jättäisi Markkasen ylle hieman tiukemmin kiedotun mysteerin verhon, eivätkä kriittiset suurennuslasit välttämättä pysähtyisi hänen kohdalleen.

NBA-ura Markkasella alkaa heti kun mies niin haluaa – uran pituus on kuitenkin valtavien kysymysmerkkien takana.

JUUSO SAINIO

Kirjoittaja on salolaislähtöinen koripallovalmentaja.