Outo päivitys ihmetyttää Turing Robotic Industriesin FB-sivulla

Salolaisen Turing Robotic Industriesin toiselle Facebook-sivulle perjantaina ilmestynyt merkillinen uutinen on hämmentänyt matkapuhelinstartup-yrityksestä kiinnostuneita. Sivulla todetaan, että loppu on lähellä.

TRI:n kiinalais-yhdysvaltalainen johtaja Steve Chao tyrmää viestin. Chao kertoo, että yrityksen FB-sivun viesti on väärennys ja että sivu on kaapattu.

– Viesti on väärennys eikä FB-sivu ole enää yrityksen virallinen sivu. Vuosi sitten palkkaamamme agentti on kaapannut sivun ja käyttää nyt sitä hyökkäykseen meitä vastaan. Agentti kiristää sivulla isoa summaa rahaa, Chao kertoo tuoreeltaan SSS:lle.

Chaon mukaan TRI:n suunnitelmat ensi vuosien supertehokkaista uutuusmalleista ovat ennallaan.

