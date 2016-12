Paperiliitto vetäytyi teollisuusliittojen fuusiohankkeesta

|

Paperiliitto ei osallistu neljän teollisuusliiton fuusiohankkeeseen. Paperiliiton vasemmistoryhmä on ilmoittanut, ettei se ole mukana hankkeessa, mikä johti koko Paperiliiton vetäytymiseen.

– Olemme kartoittaneet mielipiteet, ja ne ovat pääsääntöisesti vastaan, kertoo Paperiliiton vasemmistoryhmää johtava Timo Byman.

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhalaa vasemmistoryhmän ratkaisu harmittaa.

– Minä pidän tätä ay-liikkeen 2000-luvun suurimpana virheenä, että teollisuusliitot eivät löytäneet toisiaan tai ainakaan me emme löytäneet muita, Vanhala syyttää.

– Syö miestä aika rajusti.

Sosiaalidemokraattien osuus Paperiliiton hallinnossa on 70 prosenttia ja vasemmistoryhmän 30 prosenttia. Vanhala arvioi, että liiton pitäisi olla aika yksimielinen, jotta se voitaisiin lopettaa uuden fuusioituneen teollisuusliiton tieltä. Hänen mukaansa vasemmistoryhmällä on määrävähemmistö, joka estää Paperiliiton lakkauttamisen.

Paperiliiton lisäksi hankkeeseen ovat osallistuneet Metalliliitto, Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM ja Puuliitto.

Bymanin mukaan Paperiliiton vasemmistoa epäilyttää Metalliliiton suuruus ja vaikutusvalta, mikä olisi johtanut paperityöntekijöiden vaikutusvallan supistumiseen. Myös etääntyminen liitosta arveluttaa.

Byman painottaa, että Paperiliiton organisaatio on suorin ja toimivin. Suurten ammattiosastojen päätoimiset pääluottamusmiehet hoitavat hänen mukaansa paljon asioita, joita joillakin muilla hoitaa liitto.

– Koetaan, että meillä on omana liittona asiat niin hyvästi hanskassa, ettei tällaiselle (fuusiolle) nähdä tarvetta.

Yllätys muille liitoille

Vanhalan mukaan vasemmistoryhmän ilmoitus tuli aamulla kokoontuneessa neljän liiton projektihallituksessa. Hän itse oli kuullut jo eilen, että jotakin saattaa olla tulossa, mutta muiden liittojen puheenjohtajille ja liittojen edustajille asia tuli yllätyksenä neuvottelupöydässä.

Neljän liiton oli määrä yhdistää toimintansa vuoden 2018 alussa Suomen suurimmaksi ammattiliitoksi.

