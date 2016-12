Pertti Kurikan Nimipäivät esiintyi viimeisen kerran

|

Suomea viime vuonna Euroviisuissa edustanut punkbändi Pertti Kurikan Nimipäivät esiintyi viimeistä kertaa tapaninpäivänä. Yhtyeen taival päättyi On the Rocks -ravintolassa järjestettyyn keikkaan Helsingissä. Samalla myös yhtyeen keulamies Pertti Kurikka vietti 60-vuotissyntymäpäiväänsä. Kurikka jää eläkkeelle yhtyeen viimeisen keikan myötä.

Yhtye on kiertänyt ympäri Suomea jäähyväiskiertueensa aikana.

Nelijäseninen Pertti Kurikan Nimipäivät perustettiin vuonna 2009, ja se sai alkunsa kehitysvammaisille suunnatussa kulttuurityöpajassa.

STT

Kuvat: