Pitkä matka käytäntöön

|

Suureen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamishankkeeseen, tutummin soteen, on saatu lisää vastauksia. Hallitus linjasi keskiviikkona kantansa uudistuksen valinnanvapauteen, joka on keskeinen osa koko jättiläishanketta.

Joihinkin asioihin lisäselvyyttä tuli, mutta selkokielisyydestä ollaan edelleen kaukana. Vasta aika osoittaa, miten valinnanvapauskin käytännössä toteutuu. Paikallisesti jossain valinnanvaraa voi olla paljonkin, jossain muualla vaihtoehtoja ehkä vain yksi.

Esimerkiksi siihen asiaan saatiin nyt vastaus, että valinnanvapautta sote-palvelujen käyttäjällä on kerran vuodessa.

Jos tähän asti on ollut sellaisessa käsityksessä, että hoitoonsa tai muuhun palveluun tyytymätön voi seuraavalla kerralla hakea hoitonsa muualta, tätä soten valinnanvapaus ei tarkoita.

Verovaroilla tuotettua hoitoa tarvitseva valitsee itselleen parhaaksi katsomansa sote-keskuksen. Tähän keskukseen hän on sen jälkeen sitoutunut vuoden ajaksi.

Luvassa on kova kilpailu siitä, mihin palvelutuottajaan potilas ja asiakas saadaan sitoutumaan. Palveluja voivat tarjota julkisen sektorin yhtiöt, yksityiset sote-yritykset tai kolmas sektori eli järjestöt.

Hallitus on linjannut sote-uudistusta, mutta vasta paperilla. Linjojen viemisestä laeiksi asti ja käytäntöön voi ennustaa vaativaa.

Poliittinen paine saada auki oleviin asioihin ratkaisuja on ollut kova. Kiirekin on. Vuosisadan uudistuksen on määrä käynnistyä 2019.

Nykyinen oppositio laskee, että valinnanvapauden toimeenpano jää aikapulan takia seuraavalle hallitukselle. Oppositio uhkaa torjua uudistuksen toteuttamisen valinnanvapauden osalta, mikäli pääsee vaaleissa valtaan.

Koko hankkeen vaativuutta kuvaa myös se, että monet asiantuntijat ovat esittäneet vahvoja epäilyksiä hankkeen onnistumisesta. Vastaavanlaista uudistusta ja siirtymistä markkinaehtoiseen malliin ei tiettävästi ole missään toteutettu. Malleja ei ole.

Nykyinen hallitus on saanut moitteita siitä, että päätöksiä yritetään puskea läpi reunaehdoista välittämättä. Siitä asiantuntijanäkemykset tässäkin varoittavat.