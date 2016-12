|

Poptähti George Michael on kuollut. Brittiläisen 53-vuotiaan laulajan ja lauluntekijän kuolemasta ilmoitti tämän tiedottaja.

Solistin managerin mukaan tämä kuoli kotonaan joulupäivän aamuna. Hollywood Reporter uutisoi, että kuolinsyy on sydämenpysähdys.

Tiedottajan mukaan poptähti kuoli rauhallisesti nukkuessaan, Guardian kertoo.

Poliisi ilmoitti, että kuolemaan ei liity mitään rikokseen viittaavaa.

Tähden uran aikana hänen albumeitaan on myyty yli sata miljoonaa kappaletta. Hänen suurimpia menestyksiään oli albumi Faith. Levy nousi listaykköseksi sekä Yhdysvalloissa että Britanniassa, ja siltä lohkaistut neljä singleä kipusivat nekin myyntilistan kärkipaikalle Yhdysvalloissa.

George Michaelin soolouran isoihin hitteihin lukeutuvat Careless Whisper, Freedom 90, Jesus To a Child sekä Elton Johnin kanssa duettona levytetty Don’t Let The Sun Go Down On Me.

Elton John kommentoi tietoa Michaelin kuolemasta nopeasti Instagramissa.

– Olen syvässä sokissa. Olen menettänyt rakkaan ystävän – kilteimmän ja anteliaimman sielun sekä suurenmoisen artistin.

Valmisteli uutta albumia

Lähes erakkona viime aikoina eläneen Michaelin oli määrä julkaista ensi vuonna dokumenttielokuva. Aiemmin tässä kuussa julkaistiin myös tieto, että lauluntekijä, tuottaja Naughty Boy, oikealta nimeltään Shahid Khan, oli työstämässä Michaelin kanssa uutta albumia ensi vuodeksi.

Michaelin voinnista on oltu huolissaan aiemminkin.

Michael on jäänyt kiinni poliisille kannabiksen ja crack-kokaiinin hallussapidosta, ja hänet tuomittiin vuonna 2010 kahdeksan viikon vankeuteen rysäytettyään autolla lontoolaiseen kauppaan kannabiksen ja reseptilääkkeiden vaikutuksen alaisena.

Vuonna 2011 hän vietti useita viikkoja sairaalassa Wienissä sairastuttuaan keuhkokuumeeseen. Myöhemmin hän sanoi olleensa lähellä kuolemaa. Huolet heräsivät myös vuonna 2013. Silloin Michael putosi kuljettajan ajamasta Range Roveristaan moottoritiellä, ja hänet lennätettiin sairaalaan.

Last Christmas joulujen jättihitti

George Michael teki läpimurtonsa Wham-duossa 1980-luvulla. Yhtye muistetaan etenkin joululaulustaan Last Christmas, joka soi Suomessakin radioissa tiiviisti joka joulu.

Kaksikon tuotannon kulmakiviä oli myös single Wake Me Up Before You Go-Go.

Michael toimi myös musiikkituottajana.

Yksityiselämässään George Michael julkisti tiedon homoudestaan vuonna 1998.

Tähden huumeongelma sekä muun muassa alttius erilaisille tapaturmille herättivät kohua ja huomiota.

– Ihmiset haluavat nähdä minut traagisena hahmona. Uskon, että se vähentää heidän kateuttaan (minua kohtaan), Michael sanoi Guardian-lehdelle vuonna 2009.

Laulajalla oli isänsä puolelta kyproksenkreikkalaiset juuret. Hänen syntymänimensä oli Georgios Kyriacos Panayiotou.

Kirottu vuosi?

Moni yhtye ja julkisuuden henkilö liittyi jo tapaninpäivän aamuna George Michaelia julkisesti muistelleiden joukkoon. Useat viittasivat siihen, että vuosi 2016 on harventanut julmalla kädellä popmusiikin konkarien kaartia. Vuoden aikana ovat kuolleet muiden muassa David Bowie, Leonard Cohen ja Prince.

– 2016 – taas menetimme yhden lahjakkaan sielun, kommentoi 1980-luvun menestysyhtye Duran Duran.

Takavuosien Englannin jalkapalloikoni Gary Lineker antoi vuodelle 2016 kyytiä tviitissään.

– Jälleen yksi musiikin suuruus jätti meidät tänä vuonna. 2016 voi painua hittoon.

Kanadalainen musiikkikonkari Bryan Adams puolestaan arvioi, että George Michaelin ura katkesi aivan liian nuorena.

STT

